El futbolista que le mintió a 10 clubes durante 20 años y no jugó ningún partido completo

A pesar de su evidente incapacidad para jugar al fútbol, Raposo poseía un carisma innegable que le permitió hacerse amigo de jugadores destacados y entrenadores. Su historia demuestra que, a veces, la actitud puede superar la habilidad técnica, y que el deseo de vivir como un futbolista profesional puede llevar a situaciones insólitas, pese a que no dispongas de los recursos necesarios.

La aventura de Kaiser comenzó en una discoteca, un lugar poco común para iniciar una carrera futbolística, pero allí fue donde se cruzó con Mauricio De Oliveira Anastácio, un jugador del Botafogo. Con su encanto y una estrategia audaz, logró que Anastácio lo ayudara a alcanzar su sueño, iniciando así una carrera inusual que desafía las normas del deporte y deja una huella memorable en la historia del fútbol.

Carlos Henrique Raposo 2.jpg La carrera de Carlos Henrique Raposo comenzó en el lugar más inesperado, en un boliche.

La historia de Carlos Henrique Raposo

Carlos Henrique Raposo, conocido como "El Kaiser", logró infiltrarse en el mundo del fútbol durante dos décadas sin haber jugado un solo partido completo.

Con la ayuda de su amigo Anastácio, creó una narrativa convincente, afirmando haber sido parte del equipo campeón del Independiente en 1984, utilizando incluso una foto de un jugador similar para respaldar su historia. Así comenzó su carrera llena de engaños, que lo llevó a equipos como Botafogo y Flamengo, donde evitaba los entrenamientos con excusas ingeniosas.

A pesar de su falta de habilidades, Raposo utilizó su carisma para mantener su estafa y, en ocasiones, se ganó contratos en clubes de México y Estados Unidos. En su paso por Francia, llegó como una estrella en el Gazélec Ajaccio, pero nunca se presentó a jugar. Al final de su carrera, se retiró a los 38 años, habiendo engañado a numerosos clubes sin remordimientos, afirmando que su historia era una forma de "venganza" contra el sistema.

Actualmente, Raposo dirige un gimnasio y trabaja como entrenador personal, lejos de los reflectores del fútbol. Su vida ha inspirado un documental titulado "Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football", que captura la fascinante historia de un hombre que desafió las normas del deporte con astucia y ambición.