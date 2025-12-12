12 de diciembre de 2025 Inicio
Jugó en River e Independiente, dirigirá a un equipo de Primera Nacional y lo comparó con el Real Madrid

Menos de un año después de colgar los botines, el exfutbolista tendrá su primera experiencia como DT en el Ascenso. "Ahora, para mí, este club pasa a ser el Real Madrid", aseguró.

  • Nicolás Domingo se retiró del fútbol profesional en febrero pasado.
  • Como mediocampista, pasó por River, Independiente y Banfield, entre otros clubes.
  • Temperley acaba de presentarlo como su nuevo entrenador para la temporada 2026 de la Primera Nacional.
  • "Ahora, para mí, Temperley pasa a ser el Real Madrid", aseguró.

El exmediocampista Nicolás Domingo se retiró en febrero de este año tras una extensa carrera que lo llevó por River, Independiente, Banfield y Arsenal de Sarandí, entre otros clubes. Ahora, menos de un año después de haber colgado los botines, dirigirá a un equipo de Primera Nacional al que comparó con el Real Madrid.

Temperley lo presentó oficialmente como su nuevo entrenador, en la que será su primera experiencia en el rol de DT. Como futbolista, hizo gran parte de su carrera en River, donde ganó el Clausura 2008, la Copa Argentina 2016 y la Recopa Sudamericana 2016, y consiguió el ascenso a Primera en 2012.

Además de sus tres ciclos en el Millonario, tuvo dos etapas en Banfield, donde ascendió a Primera en 2014 bajo la conducción de Matías Almeyda; y durante su paso por Independiente, con Ariel Holan como DT, ganó la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018.

Nicolás Domingo DT de Temperley

Qué dijo Nicolás Domingo tras ser anunciado como DT de Temperley

Tras el anuncio oficial del club, Nicolás Domingo se mostró feliz por su primera experiencia desde el banco. "Ahora, para mí, Temperley pasa a ser el Real Madrid. Con ese compromiso y esa responsabilidad lo tomo, después los resultados lo dirán", aseguró en su primer contacto con periodistas.

"Estoy acá por convencimiento, por ganas, y porque creo que empezar mi carrera en un lugar como Temperley es hermoso, es un desafío hermoso. Mi mujer y mi hija están conmigo en este proyecto. Así que ahora disfrutando de esa nueva posibilidad que me da el fútbol de comenzar mi carrera como entrenador, y bueno, que sea con la mejor de las energías", sostuvo.

"Esto es muy reciente, así que hay que ir interiorizándose de a poco, conociendo este lugar tan lindo. Es un orgullo estar acá, un desafío para el que estamos preparados. Ahora lo más importante es conformar un plantel competitivo para las exigencias que tiene este club", analizó.

Además, Domingo dejó un mensaje para los hinchas. "Van a encontrar a un cuerpo técnico muy comprometido, profesional, con convicciones claras y que quiere lo mejor para este club, que va a trabajar incansablemente para que las cosas funcionen. Ojalá que a medida que pasen los partidos se sientan identificados con el equipo", concluyó.

