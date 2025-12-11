Este es el perfume favorito de Vinícius Jr: cuánto sale en Argentina La fragancia elegida por el delantero destaca por su intensidad y larga duración. Se ofrece en varias presentaciones con precios que varían según el tamaño Por + Seguir en







La fragancia puede encontrarse en Argentina en distintos tamaños. Redes sociales

La fragancia preferida de Vinícius Jr. pertenece a una línea icónica que vuelve a renovarse.

El aroma se destaca por notas intensas de jengibre y matices cálidos de cuero.

La firma reformuló su clásico lanzamiento con mayor concentración y una tecnología que prolonga el efecto en la piel.

El producto se vende en varios tamaños y puede encontrarse en el mercado argentino a diferentes valores. La elección de perfume de Vinícius Jr. llamó la atención porque forma parte de una campaña internacional junto a figuras del cine y la música. La marca reunió a estos referentes para presentar una versión renovada de una fragancia que ya es un clásico dentro del mundo masculino.

El perfume mantiene el espíritu que lo hizo popular desde finales de los noventa, pero suma una estructura más intensa y un desarrollo pensado para durar más tiempo. Además, la estética del envase acompaña esta actualización con un diseño más moderno.

El delantero brasileño aparece como uno de los principales embajadores de esta fragancia, que busca transmitir una identidad marcada por la inspiración.

BOSS Bottled Beyond Tiendamia.com Cuál es el perfume favorito de Vinícius Jr El futbolista del Real Madrid utiliza BOSS Bottled Beyond, una fragancia que retoma el histórico sello amaderado y especiado de la línea original y lo potencia con una esencia más concentrada. Su aroma mezcla el carácter fresco del jengibre con un fondo cálido de cuero, lo que aporta una sensación envolvente y persistente. Desde la marca explican que esta versión logra una intensidad comparable a un parfum gracias a una tecnología de extracción de CO patentada por Coty, que actúa como fijador natural y prolonga el efecto en la piel.

El frasco también adopta un nuevo estilo, el cual tiene un acabado negro lacado, degradado gris, detalles en cuero y el monograma grabado con la doble B. Está disponible en presentaciones de 50 ml, 100 ml y 150 ml, todas compatibles con un formato recargable de 200 ml.

BOSS Bottled Beyond Juleriaque Cuánto sale el perfume favorito de Vinícius Jr La fragancia puede encontrarse en Argentina en distintos tamaños, lo que genera una variación amplia en el precio final. El envase de 100 ml es posible encontrarlo por encima de los 200 mil pesos y el de 50 ml en alrededor 160 mil pesos.