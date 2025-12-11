Video: quisieron linchar al árbitro Andrés Merlos en la final de la Liga Casildense El juez de Primera División tuvo un polémico arbitraje en la final de la liga regional en Santa Fe, echó a cuatro jugadores y recibió el repudio de todos los hinchas. Debió ser escoltado por Infantería a la salida del vestuario, tras incidentes entre ambas parcialidades. Por + Seguir en







El árbitro, de 44 años, echó a 4 jugadores en la final.

Un escándalo se vivió en la final de la Liga Casildense, uno de los campeonatos regionales más importantes del país, cuando el árbitro de Primera División Andrés Merlos debió salir escoltado por Infantería a la salida del vestuario tras un polémico desempeño en el partido, con cuatro jugadores expulsados. El saldo de los incidentes: al menos cinco agentes policiales heridos, daños materiales y la rotura de móviles de la Policía.

El hecho ocurrió el domingo pasado en el encuentro definitorio que ganó Belgrano de Arequito ante Unión Deportiva Los Molinos por 2-1 como visitante en la cancha Pablo Luna (3-2 en el global) para conseguir su cuarta estrella consecutiva en la Liga Casildense. El reconocido juez fue convocado para la gran final porque no fue designado para ningún partido esta semana por la Liga Profesional, y tuvo un duro encuentro, ya que mostró dos tarjetas rojas para cada lado.

Embed - Andrés Merlos dirigió la final de la Liga Casildense El árbitro profesional impartió justicia en la victoria por 2 a 1 de Belgrano de Arequito contra Union Deportivo de Los Molinos. Merlos fue protagonista del encuentro, expulsando un TOTAL de 4 jugadores (2 por lado). #futbol #afa #regional #final @juanbaascierto Andrés Merlos dirigió la final de la Liga Casildense El árbitro profesional impartió justicia en la victoria por 2 a 1 de Belgrano de Arequito contra Union Deportivo de Los Molinos. Merlos fue protagonista del encuentro, expulsando un TOTAL de 4 jugadores (2 por lado). #futbol #afa #regional #final sonido original - Juanba Ascierto Tras el final del partido, comenzaron los disturbios en Casilda, en el sur de la provincia de Santa Fe, con la celebración del campeón. La hinchada visitante irrumpió en el campo de juego y se cruzó con futbolistas del conjunto derrotado. Ese choque encendió la reacción policial, que respondió con balas de goma, bastonazos y gases para separar a los grupos.

Minutos después, la bronca se trasladó al vestuario del árbitro, quien debió ser escoltado por un cordón de más de 30 efectivos para retirarse del estadio. Allí, los uniformados utilizaron sus escudos para frenar la lluvia de piedras que caía desde las tribunas.

El saldo oficial detalló cinco policías heridos y daños en patrulleros, además de destrozos en el predio donde se disputó la final. El operativo debió extenderse para garantizar la salida de todos los protagonistas.

Mirá el tenso momento que vivió el árbitro Andrés Merlos en Casilda Embed El árbitro ANDRES MERLOS fue retirado con la INFANTERÍA tras dirigir la final de la Liga Casildense, en el que expulsó a 4 jugadores y recibió el repudio de los hinchas.pic.twitter.com/DwUraFBp2f — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) December 12, 2025