Zoe Bogach se refirió a sus romances con Mauro Icardi y Leandro Paredes: "Es un tema muy delicado"







Zoe Bogach se metió en la polémica con Mauro Icardi y Leandro Paredes. Redes sociales

Zoe Bogach, ex-Gran Hermano, se refirió a sus romances con los futbolistas Mauro Icardi y Leandro Paredes, algo que dio mucho que hablar en redes sociales con motivo de las respectivas relaciones de ellos con la China Suárez y Camila Galante.

Durante su visita al canal de streaming HQ Play TV, la ex-Gran Hermano comenzó por expresar: "Es un tema muy delicado. No tengo nada que ver con ninguno de los dos. No sé de dónde salió todo esto, pero me parece injusto que se digan cosas que no son ciertas". Con estas palabras, no se hizo cargo de las palabras de su expareja Manuel Ibero.

Por otro lado, Bogach remarcó: "No tengo relación con ninguno. El chabón lo único que quiere con esto es tapar lo infiel que me fue durante dos años y que no hablen de eso". Así, apuntó contra Ibero con el objetivo de evidenciar que se trata de un invento de él, algo difícil de desmentir una vez que queda instalado en redes sociales.

Esta situación podría ser un intento de desligarse de los rumores de infidelidad por parte de Manuel Ibero, quien aprovechó las recientes polémicas de Mauro Icardi y Leandro Paredes para lanzar esta "noticia". Por el momento, ninguno de ellos se hizo eco de esta situación ni mucho menos apareció una prueba que pueda dar a entender que se trató de algo real.