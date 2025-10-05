IR A
IR A

Zoe Bogach se refirió a sus romances con Mauro Icardi y Leandro Paredes: "Es un tema muy delicado"

La ex-Gran Hermano se metió de lleno en la polémica y sorprendió con sus palabras vinculadas a los futbolistas.

Zoe Bogach se metió en la polémica con Mauro Icardi y Leandro Paredes.

Zoe Bogach se metió en la polémica con Mauro Icardi y Leandro Paredes.

Redes sociales

Zoe Bogach, ex-Gran Hermano, se refirió a sus romances con los futbolistas Mauro Icardi y Leandro Paredes, algo que dio mucho que hablar en redes sociales con motivo de las respectivas relaciones de ellos con la China Suárez y Camila Galante.

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.
Te puede interesar:

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

Durante su visita al canal de streaming HQ Play TV, la ex-Gran Hermano comenzó por expresar: "Es un tema muy delicado. No tengo nada que ver con ninguno de los dos. No sé de dónde salió todo esto, pero me parece injusto que se digan cosas que no son ciertas". Con estas palabras, no se hizo cargo de las palabras de su expareja Manuel Ibero.

Por otro lado, Bogach remarcó: "No tengo relación con ninguno. El chabón lo único que quiere con esto es tapar lo infiel que me fue durante dos años y que no hablen de eso". Así, apuntó contra Ibero con el objetivo de evidenciar que se trata de un invento de él, algo difícil de desmentir una vez que queda instalado en redes sociales.

Embed

Esta situación podría ser un intento de desligarse de los rumores de infidelidad por parte de Manuel Ibero, quien aprovechó las recientes polémicas de Mauro Icardi y Leandro Paredes para lanzar esta "noticia". Por el momento, ninguno de ellos se hizo eco de esta situación ni mucho menos apareció una prueba que pueda dar a entender que se trató de algo real.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.

¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas.

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..."

La mediática volvió a Turquía después de unos días de descanso en Argentina.

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su intimidad: "Mi lugar seguro"

últimas noticias

Javier Milei: No tengo dudas de la honorabilidad de Espert

Javier Milei: "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert"

Hace 25 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, este lunes 6 de octubre

Hace 26 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 6 de octubre

Hace 39 minutos
De enemigo a posible candidato: Santilli, el dirigente que Javier Milei y Espert despreciaban y ahora puede encabezar la lista libertaria

Santilli, el dirigente que Javier Milei y Espert despreciaban y ahora puede encabezar la lista libertaria

Hace 41 minutos
Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

Hace 59 minutos