Jugó en el Inter, ganó una fortuna y terminó trabajando como panadero

En el fútbol existen millones de historias, tantas como la cantidad de futbolistas que se dedican a este deporte a lo largo y a lo ancho del planeta. En este caso, se mencionará una de una figura del fútbol italiano a la que no le fue tan bien como se esperaba y terminó alejando del deporte.

Fabio Macellari es un ex jugador del Inter de Milán que tras ganar una millonada y no saber administrarla, hoy se gana la vida trabajando en una panadería de su país. El ex defensor manifestó que hoy en día se arrepiente de haberse manejado mal económica y futbolísticamente, ya que considera que "tiró su dinero y su carrera por las noches".