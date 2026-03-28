Con gol de Maravilla Martínez, Racing venció con lo justo a San Martín de Formosa y pasó de ronda en la Copa Argentina La Academia hizo su estreno en el torneo con un triunfo ante el equipo del Federal A, que jugó con uno menos casi todo el segundo tiempo. Ahora, espera en 16vos de final por el ganador de Defensa y Justicia o Chaco For Ever. Por + Seguir en







Maravilla celebra su único gol junto a Conechny.

Racing venció 1-0 a San Martín de Formosa, en el estadio Florencio Sola, en la localidad de Banfield, por los 32vos de final de la Copa Argentina. En su estreno en el torneo, la Academia no tuvo una parada fácil ante el rival formoseño que milita en el Federal A y logró el triunfo con lo justo, con un tanto de su goleador Adrián Maravilla Martínez. Ahora, espera rival en la siguiente instancia, que saldrá del ganador de Defensa y Justicia o Chaco For Ever.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2038076060776993144&partner=&hide_thread=false ¡A la próxima ronda! pic.twitter.com/My7xtZ1LRm — Racing Club (@RacingClub) March 29, 2026 El equipo de Gustavo Costas aprovechó el parate por la doble Fecha FIFA y debutó en la Copa Argentina, una competencia que jamás obtuvo y siempre le fue esquiva. Además, el equipo, con mayoría de suplentes, presentó varias bajas como el lateral Gabriel Rojas, afectado a la Selección argentina y Matko Miljevic, habitual titular, que se ausentó tras ser asaltado en las últimas horas.

Y fue en el primer tiempo donde sucedieron las mejores situaciones. En un tiro libre a cargo de Tomás Conechny, el arquero Kevin Humeler se lució con una doble tapada espectacular: sacó el remate en su palo izquierdo, y en el rebote, a puro reflejo, le negó el grito de gol a Maravilla. Los de Formosa no se quedaron atrás y, con sus armas, intentaron como aquel tiro lejano de Marcelo Bobadilla, que encontró bien parado a Matías Tagliamonte.

Embed ¡ATAJADÓN DE KEVIN HUMELER!



El arquero de San Martín (F) se hizo enorme y evitó la caída de su arco con esta tremenda doble tapada. El encuentro ante Racing por Copa Argentina sigue 0 a 0.#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/BjTNeRITtp — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 29, 2026 Enseguida, por categoría y calidad, llegó el primer y único gol de la Academia. A diez minutos del final de la primera etapa, el uruguayo Gastón Martirena desbordó por derecha, mandó un centro pasado para que Conechny la baje y Martínez convierta el tanto para Racing.

El segundo tiempo estuvo de más. Al equipo de Primera no le sobraba nada y a los formoseños se le quemaron los papeles tras la expulsión de Gervasio Núñez a los 10 minutos del complemento. Lo que parecía un trámite para el conjunto de Avellaneda, terminó siendo un triunfo ajustado para pasar de ronda.