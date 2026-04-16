16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Llegó a jugar en Europa, fue campeón con Independiente y luego se dedico a vender hamburguesas

Un exvolante que supo brillar en el fútbol argentino encontró una nueva etapa fuera de las canchas con un emprendimiento gastronómico.

Por
Leonel “Toti” Ríos debutó en Independiente siendo adolescente y rápidamente se destacó.

Leonel “Toti” Ríos debutó en Independiente siendo adolescente y rápidamente se destacó.

Redes sociales

El protagonista es Leonel “Toti” Ríos, quien tras una carrera que incluyó títulos con Independiente y pasos por Europa, decidió alejarse del fútbol profesional y volcarse a la gastronomía. Su presente lejos de las canchas sorprende a quienes lo recuerdan por su etapa como mediocampista.

En primera instancia, el árbrito aseguró que era todo pelota, pero terminó cobrando penal a instancia del VAR
Te puede interesar:

Dieron a conocer el audio del VAR sobre el polémico penal para Boca ante Independiente: qué cobró Merlos

El exjugador surgido del club de Avellaneda formó parte de una generación que dejó su huella en el equipo, logrando consagrarse campeón en el Torneo Apertura 2002, uno de los hitos más recordados por los hinchas del “Rojo”. Ese logro lo posicionó como parte de un plantel que quedó en la memoria del club.

Con el paso del tiempo, su trayectoria lo llevó a distintos equipos del país y también al exterior, donde sumó experiencia en el fútbol europeo antes de enfrentar el desgaste físico que lo empujó a tomar una decisión difícil. Las exigencias del alto rendimiento terminaron marcando el rumbo de su carrera.

Toti Ríos
Su carrera incluyó experiencias en el fútbol europeo, especialmente en Italia y España.

Su carrera incluyó experiencias en el fútbol europeo, especialmente en Italia y España.

Leonel "Toti" Ríos y su paso por el fútbol

Ríos debutó en Primera División con apenas 17 años, mostrando condiciones que rápidamente lo posicionaron como una de las promesas del club. Su versatilidad en ataque y su capacidad para adaptarse a distintos roles lo convirtieron en una pieza valiosa.

Durante su etapa en Independiente alcanzó su mayor logro deportivo al consagrarse campeón en 2002, un título que impulsó su carrera y le abrió las puertas del fútbol internacional. Luego de su salida, continuó su camino en clubes como Rosario Central, Olimpo y Godoy Cruz, además de sumar pasos por ligas de Europa, donde jugó en Italia y España. Sin embargo, las lesiones comenzaron a limitar su rendimiento y condicionaron su continuidad.

Su vida después del retiro

Tras colgar los botines, Ríos optó por un cambio radical. Lejos de los estadios, decidió emprender en el rubro gastronómico con un negocio de hamburguesas. Este nuevo proyecto le permitió mantenerse activo y encontrar una fuente de ingresos distinta, aprovechando también el reconocimiento que supo construir durante su etapa como futbolista.

Toti Ríos
Tras retirarse, encontró una nueva vocación en el mundo de la gastronomía y permanece activo en la categoría

Tras retirarse, encontró una nueva vocación en el mundo de la gastronomía y permanece activo en la categoría "Senior".

Su historia refleja una realidad común entre muchos exjugadores: la necesidad de reinventarse una vez finalizada la carrera profesional. En su caso, eligió un camino completamente diferente, pero con el mismo compromiso que mostraba dentro de la cancha.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Xeneize volverá a jugar entre semana por la Copa Libertadores.

Cuándo vuelve a jugar Boca: Copa Libertadores y Superclásico en la mira

De promesa en Independiente a empresario en Estados Unidos.

¿De qué jugador se trata? Pasó por Independiente, jugó en Finlandia y hoy vive en Estados Unidos

El Rojo y el Xeneize jugarán en La Boca.

Clásico en la Bombonera: Boca, sin Paredes, recibe a Independiente

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La curiosa publicación de Maravilla Martínez tras el penal errado contra Independiente

La llamativa publicación de Maravilla Martínez tras el penal errado contra Independiente

Coudet advirtió que Juanfer Quintero salió por un dolor y Vera con una pequeña molestia

Preocupación en River por la lesión de Juanfer Quintero: ¿llega al Superclásico?

Rating Cero

Una nueva pelea en Cárcel de Gemelos 3.

Video: Coty Romero volvió a pelearse a las trompadas con Falete en Cárcel de Gemelos 3

La producción ya inició contactos con distintas personalidades del espectáculo para conformar el elenco.

Se filtró quiénes serán los famosos que participarán de Tu cara me suena

Jimena Barón le regaló el viaje de egresados a un participante.

Jimena Barón tuvo un gesto que emocionó a todos en el ciclo de Guido Kaczka en El Trece: "Te lo quiero pagar"

Grecia Colmenares es la nueva integrante de Gran Hermano: Generación Dorada.

Se filtró cuánto cobra Grecia Colmenares por entrar a Gran Hermano

Wanda develó que Georgina Barbarossa interpretará a Ana Rosenfeld en su serie. 

Wanda Nara reveló que Georgina Barbarossa hará de su abogada en la nueva serie sobre el Wandagate

Griselda Siciliani se refirió a su vínculo con Luciano Castro. 

Griselda Siciliani le bajó la persiana a Luciano Castro: "No hay vuelta atrás"

últimas noticias

Coudet advirtió que Juanfer Quintero salió por un dolor y Vera con una pequeña molestia

Preocupación en River por la lesión de Juanfer Quintero: ¿llega al Superclásico?

Hace 9 minutos
El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.

El dólar se mantiene estable por debajo de los $1.400

Hace 16 minutos
La Prefectura Naval realizó un gran operativo en la zona. 

Mar del Plata: desalojaron los puestos de "La Saladita" en la rambla

Hace 19 minutos
Paulina Cocina compartió sus tips para unos pancakes esponjosos. 

La receta sobre cómo hacer pancakes de avena: el paso a paso de Paulina Cocina

Hace 59 minutos
Siete planetas en Aries: ¿qué significa y cómo impacta en todos los signos?

Siete planetas en Aries hoy: cómo impacta en todos los signos el día más explosivo del año

Hace 1 hora