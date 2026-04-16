Llegó a jugar en Europa, fue campeón con Independiente y luego se dedico a vender hamburguesas Un exvolante que supo brillar en el fútbol argentino encontró una nueva etapa fuera de las canchas con un emprendimiento gastronómico. Por + Seguir en







Leonel “Toti” Ríos debutó en Independiente siendo adolescente y rápidamente se destacó. Redes sociales

El protagonista es Leonel “Toti” Ríos, quien tras una carrera que incluyó títulos con Independiente y pasos por Europa, decidió alejarse del fútbol profesional y volcarse a la gastronomía. Su presente lejos de las canchas sorprende a quienes lo recuerdan por su etapa como mediocampista.

El exjugador surgido del club de Avellaneda formó parte de una generación que dejó su huella en el equipo, logrando consagrarse campeón en el Torneo Apertura 2002, uno de los hitos más recordados por los hinchas del “Rojo”. Ese logro lo posicionó como parte de un plantel que quedó en la memoria del club.

Con el paso del tiempo, su trayectoria lo llevó a distintos equipos del país y también al exterior, donde sumó experiencia en el fútbol europeo antes de enfrentar el desgaste físico que lo empujó a tomar una decisión difícil. Las exigencias del alto rendimiento terminaron marcando el rumbo de su carrera.

Toti Ríos Su carrera incluyó experiencias en el fútbol europeo, especialmente en Italia y España. Instagram @toti_rios_22 Leonel "Toti" Ríos y su paso por el fútbol Ríos debutó en Primera División con apenas 17 años, mostrando condiciones que rápidamente lo posicionaron como una de las promesas del club. Su versatilidad en ataque y su capacidad para adaptarse a distintos roles lo convirtieron en una pieza valiosa.

Durante su etapa en Independiente alcanzó su mayor logro deportivo al consagrarse campeón en 2002, un título que impulsó su carrera y le abrió las puertas del fútbol internacional. Luego de su salida, continuó su camino en clubes como Rosario Central, Olimpo y Godoy Cruz, además de sumar pasos por ligas de Europa, donde jugó en Italia y España. Sin embargo, las lesiones comenzaron a limitar su rendimiento y condicionaron su continuidad.

Su vida después del retiro Tras colgar los botines, Ríos optó por un cambio radical. Lejos de los estadios, decidió emprender en el rubro gastronómico con un negocio de hamburguesas. Este nuevo proyecto le permitió mantenerse activo y encontrar una fuente de ingresos distinta, aprovechando también el reconocimiento que supo construir durante su etapa como futbolista. Toti Ríos Tras retirarse, encontró una nueva vocación en el mundo de la gastronomía y permanece activo en la categoría "Senior". Instagram @toti_rios_22 Su historia refleja una realidad común entre muchos exjugadores: la necesidad de reinventarse una vez finalizada la carrera profesional. En su caso, eligió un camino completamente diferente, pero con el mismo compromiso que mostraba dentro de la cancha.