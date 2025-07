Jugó en Boca con Maradona y ahora fue designado como DT de Pakistán

"Ellos entienden la realidad y dónde se encuentran; ellos saben que este es un plan a largo plazo. Uno en esta carrera tiene que escarbar, luchar y ganarse un puesto. Yo no soy el 'Ñol' Solano que jugó al fútbol: soy un técnico más que busca un espacio, hacer una carrera, y estos son los retos que hay que asumir", sostuvo.

En cuanto a los detalles del contrato, indicó que empezará dirigiendo a la Sub 23, que tiene actividad en septiembre. "La intención de ellos es ver cómo me adapto y ver la posibilidad de que trabaje con la Selección mayor, pero de momento es un año de contrato con posibilidad de extensión. No hay presión, no hay apuro, pero uno tiene que mostrar el trabajo", aseguró.

Nolberto Solano Redes sociales

El paso de Nolberto Solano por el fútbol

Nolberto Solano se formó en las inferiores de Alianza Lima y debutó en Primera en abril de 1992 con la camiseta del Sporting Cristal. Allí ganó tres títulos de la Liga Peruana (1994, 1995 y 1996) y fue subcampeón de la Copa Libertadores 1997. Ese año fue elegido el mejor jugador del torneo y el mejor lateral de América.

En agosto de 1997, con solo 22 años, llegó a Boca bajo la dirección técnica de Héctor "Bambino” Veira. Compartió plantel con Diego Maradona, quien lo apodó "Maestrito" por la forma en que pateaba los tiros libres. Solo estuvo un año en el club, ya que en agosto de 1998 fichó para el Newcastle.

Solano se convirtió en ídolo indiscutido del club inglés: jugó 307 partidos oficiales, anotó 54 goles y aportó 79 asistencias. Dentro del Reino Unido, también pasó por Aston Villa, West Ham, Leicester, Hull City y Hartlepool United. Se retiró en 2012 en el ascenso inglés y desde entonces comenzó su carrera como entrenador.