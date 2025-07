Fuerte descargo de Carlos Palacios tras su sorpresiva ausencia: arremetió contra dos periodistas del mundo Boca

Cansado de las acusaciones por salidas nocturnas y por presuntamente haber llegado al entrenamiento "borracho", el delantero del equipo de Miguel Ángel Russo decidió romper el silencio y adjuntó una publicación en la que incluye una supuesta frase del entrenador que habría dicho "conmigo no juega más".

“¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable?”, fueron las primeras palabras de su fuerte descargo en historias de Instagram.

Posteo carlos palacios

“Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva”, agregó.

Luego, brindó más detalles sobre el motivo que lo dejó afuera de la convocatoria por Copa Argentina: “El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, y el lunes me presenté en horario como siempre, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer".

Enseguida apuntó sus cañones contra dos reconocidos comunicadores del mundo Boca y disparó: "Si buscan hacerme quedar mal lo están logrando, pero a base de mentiras. Periodistas como Martín Arevalo que con tanta facilidad dice que llegué 'en mal estado' y dijeron que ni entrene, o en ese mismo programa, el conductor Marcelo Palacios que habla con tanta liviandad de la salud mentar de los deportistas y 30 segundos después dice que 'deberían sacrificarlo a Carlos Palacios'.

"Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias. Pero no son los únicos, en mi propio país los periodistas se vienen haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?", completó.

Por último, se refirió a la parte futbolística y reconoció: “No han sido los mejores partidos, pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel”.