Jugaron en Independiente y Huracán, y ahora firmaron contrato con un equipo del Federal A Se trata de dos jugadores veteranos, con mucha experiencia en Primera, y que incluso disputaron copas internacionales. Ahora, su desafío será conseguir el ascenso a la Primera Nacional.







Este club del Federal A sumó dos refuerzos con pasado en Primera. Pexels

Olimpo de Bahía Blanca presentó a sus nuevos refuerzos: Cristian Chimino y Federico González.

El club aurinegro juega el Federal A y busca el ansiado ascenso a la Primera Nacional, categoría que disputó por última vez en 2018.

Chimino, ex Huracán, llega desde Comunicaciones.

González, surgido en Independiente, viene desde San Martín de San Juan. No solo los clubes de la Liga Profesional están activos en pleno mes de enero: el mercado de pases también se vive con intensidad en el Ascenso. Uno de los clubes más activos es Olimpo de Bahía Blanca, que compite en el Federal A y acaba de cerrar dos refuerzos con pasado en Primera.

Se trata del lateral derecho Cristian Chimino, de 37 años y pasado en Huracán, y del delantero Federico González, de 39, ex Independiente. Ambos se sumaron al plantel del equipo bahiense con el objetivo de devolverlo a la Primera Nacional, categoría en la que no juega desde 2018.

El año pasado, Olimpo terminó tercero en su grupo y llegó a los cruces del Federal A, pero quedó eliminado por las derrotas ante Atlético Rafaela y Douglas Haig. En 2026 también tendrá el desafío de la Copa Argentina: su debut será el 29 de marzo frente a Huracán de Parque Patricios, por los 32vos de final.

Cristian Chimino y Federico González en Olimpo X @Olimpo_Oficial Las carreras de Chimino y Federico González Cristian Chimino empezó su carrera en la Primera Nacional, donde hizo su debut en 2010 con la camiseta de Ferro Carril Oeste, pero tuvo una larga trayectoria en clubes de Primera. Pasó por Temperley, Arsenal, Patronato y Huracán, y hasta llegó a jugar las Copas Libertadores y Sudamericana. Su último club fue Comunicaciones, en la Primera B.

Por su parte, Federico González surgió de las inferiores de Independiente y más adelante jugó en Atlético de Rafaela, Tigre, Puebla, Estudiantes de La Plata y Quilmes, entre otros clubes. Llega a Olimpo desde San Martín de San Juan, donde no sumó minutos en el segundo semestre de 2025.

Si bien son dos de los refuerzos más importantes que trajo el equipo bahiense para esta temporada, no son los únicos. También regresó Braian Guille, quien terminó su préstamo en Deportivo Riestra, y se sumaron Agustín Bellone, Luciano Lapetina, Agustín Stancato, Cristian Geist, Manuel Vargas, Antu Hernández, Agustín Osinaga y Leandro Hertel.