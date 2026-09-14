Gran jornada de Argentina en los Juegos Suramericanos: sumó otras siete medallas de oro

Las delegaciones nacionales tuvieron un muy buen desempeño y se quedaron con el premio mayor en diferentes disciplinas, en el marco del segundo día del evento deportivo.

La Argentina tuvo un gran martes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , ya que sumó otras cuatro medallas de oro en el evento que comenzó el domingo y en el que compiten atletas en disciplinas olímpicas y no olímpicas. La programación contempla 43 deportes.

El ciclista Fernando Contreras se quedó con el primer puesto en la carrera disputada en Rafaela con un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 27 segundos, por lo que se impuso sobre los brasileños Alex Malacarne y Ulan Bastos. Luego, el mendocino analizó su desempeño en diálogo con ESPN: "Ha sido una carrera muy tensa. Había que estar muy tranquilo. Desde la primera vuelta noté que había perdido un poco de libras en la rueda delantera, así que fui con mucho cuidado. Tenía mucho miedo de arriesgar".

En tal sentido, la pilarense Julieta Lucas ganó en la gimnasia artística individual con 52.435 puntos ya que sumó 13.367 en salto, 13.034 en barras asimétricas, 13.034 en viga de equilibrio y 13.000 en suelo. Además, el equipo argentino de gimnasia artística femenina también obtuvo el primer puesto con la participación de Lucas, Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger y Rocío Saucedo.

En tanto, la esgrimista Isabel Di Tella derrotó 15 a 12 a la peruana María Doig y también se quedó con el oro. Previamente, su hermano Pascual Di Tella le entregó a la Argentina su primera medalla de oro en la competencia tras vencer 15 a 12 al venezolano Eliecer Romero en la final.

¡UNA NUEVA DORADA PARA ARGENTINA! Así se subió Fernando Contreras a lo más alto del podio, tras ganar la final de mountain bike en los Juegos Suramericanos. El ciclista albiceleste conquistó la cuarta presea del primer lugar para la delegación. pic.twitter.com/AhetH9VxEv

En este marco, Macarena Ceballos se impuso en los 200 metros pecho en natación, mientras que Cecilia Dieleke ganó en los 100 metros espalda. También Augusto Servello se consagró en florete individual.

Cómo son los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los XIII Juegos Suramericanos, que comenzaron este fin de semana, se desarrollan entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países. La programación contempla 43 deportes y 60 disciplinas, en una competencia que marca el comienzo de un nuevo ciclo hacia los próximos grandes eventos continentales.

La edición santafesina tiene además un atractivo particular para los deportistas porque distintas disciplinas otorgarán plazas o puntos clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Según la organización, 26 deportes tendrán algún mecanismo de clasificación hacia la cita continental del próximo año.

Argentina afronta el certamen con una delegación de 658 deportistas, una de las más numerosas de la competencia, con presencia en 59 de las 60 disciplinas. En la última edición, disputada en Asunción 2022, el país finalizó tercero del medallero con 56 oros, 65 platas y 75 bronces.