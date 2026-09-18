Horóscopo de hoy, sábado 19 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 19 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Sol en Virgo sextil Marte en Cáncer: los signos que se comprometen a tomar acción en medio de la intensidad

(21 de marzo al 20 de abril)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

(21 de abril al 21 de mayo)

Los amigos y familiares le colmarán de cariño. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Día complicado en el entorno familiar. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Estar en forma le da calidad de vida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Ha llegado el momento de ahorrar. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Sortee las disputas profesionales. Los pequeños problemas de salud desaparecen.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Etapa en la que va a conocer gente encantadora. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Controle el nerviosismo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Sus descuidos pueden ocasionarle algún gasto extra. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Momento para afianzar su relación de pareja. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.