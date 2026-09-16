Javier Milei defendió sus medidas sobre Malvinas: "No es una maniobra electoral, lo venimos gestionando hace 3 años"

En una entrevista, el Presidente explicó que el Gobierno definió los anuncios antes de la cadena nacional y reconoció a Donald Trump como el factor externo que aceleró la iniciativa. "Dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", afirmó.

El presidente Javier Milei defendió nuevamente las medidas de su Gobierno sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y negó que respondan a una estrategia electoral, al explicar que el plan comenzó hace tres años y tuvo como disparador los dichos de Donald Trump.

"Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", afirmó el mandatario durante la entrevista realizada este miércoles en Neura, en donde sostuvo que quienes plantean esa interpretación no tuvieron en cuenta cómo se definieron internamente las medidas que luego fueron comunicadas públicamente por el Gobierno.

El Presidente explicó que la decisión de realizar la cadena nacional fue tomada durante una reunión de Gabinete el lunes anterior a los anuncios y aseguró que el Gobierno ya trabajaba sobre esa estrategia. "Ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena", señaló al referirse a los cuestionamientos.

Según relató Milei, el escenario internacional aportó luego un elemento que permitió acelerar esa iniciativa. "Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos", señaló el mandatario al explicar cómo los dichos del presidente estadounidense incidieron sobre la decisión del Ejecutivo argentino.

Milei vinculó las declaraciones de Trump con la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, particularmente por el conflicto en Medio Oriente y el Estrecho de Ormuz. "Trump lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó en todo lo que tuvo que ver en la pelea en Medio Oriente", advirtió durante la entrevista.

En ese contexto, el Presidente destacó los recursos que Argentina puede ofrecer en un escenario de competencia internacional. "Nosotros como país estamos en condiciones de brindar lo que el mundo hoy necesita, que son alimentos, energía y minerales", afirmó, y agregó que el país también cuenta con "el capital humano para ser un gran proveedor en materia de economía del conocimiento".

Milei también relacionó esa posición con el alineamiento estratégico de Argentina con Estados Unidos y con las dificultades que, según su interpretación, atraviesa el Reino Unido. Mencionó además "el problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra", un punto que, afirmó, ya había planteado durante la cadena nacional.

Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas. Observatorio Malvinas

El mandatario indicó que ese escenario permite ejercer presión sobre las empresas vinculadas con proyectos en las islas mediante las oportunidades de inversión disponibles en Argentina. En particular, mencionó el desarrollo energético y planteó: "¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales".

En esa línea, Milei agregó que las compañías deberán evaluar entre continuar con proyectos en Malvinas o aprovechar las alternativas que ofrece el mercado argentino. "A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta", lanzó.

Finalmente, el Presidente volvió sobre la acusación de que las medidas tienen una finalidad electoral y rechazó esa interpretación. "Hay que ser muy... para creer que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que lo venimos gestando hace tres años y que hubo un disparador externo que permitió que esa oportunidad nosotros la aprovecháramos", concluyó.

La explicación de Javier Milei sobre el dólar estancado y las reservas

Durante la misma entrevista, Milei también se refirió a la situación cambiaria y rechazó las críticas que señalan que el Gobierno sostiene un tipo de cambio atrasado, al destacar el volumen de exportaciones y las compras de divisas realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que según sus cálculos modificaron el valor que tendría el dólar en otro escenario.

Para explicar su argumento, el mandatario propuso un ejercicio y tomó como referencia reservas por u$s50 mil millones y compras del BCRA por u$s15 mil millones. A partir de esos datos, expresó que, bajo un supuesto de demanda lineal, el tipo de cambio sería cercano a $1.072 si esas adquisiciones no se hubieran realizado.

"Ese debería ser el tipo de cambio si nosotros no hubiéramos comprado u$s15 mil millones", sostuvo Milei después de realizar el cálculo en vivo, antes de cuestionar nuevamente a quienes plantean que la estrategia oficial consiste en mantener atrasado el valor de la moneda estadounidense.

Otro de los ejes económicos de la conversación fue la tasa de interés, sobre la que Milei cuestionó la idea de que el Banco Central pueda determinarla de manera directa para generar efectos sobre la actividad. "La tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero", aseguró el Presidente al desarrollar su explicación sobre el ahorro y la inversión.

Según su interpretación, el nivel de las tasas surge de la relación entre el ahorro y la inversión, mientras que en una economía abierta también intervienen las condiciones del mercado internacional de capitales. Por eso, manifestó que una reducción del riesgo país y de la inflación permitiría una baja de la tasa de interés nominal.