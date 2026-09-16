Nuevo Pacto Democrático: los desafíos entre la revolución digital y la falta de respuestas a lo urgente

En la décima edición del evento que organiza Asuntos del Sur se puso en el centro del debate la necesidad de que la democracia resuelva los problemas de manera efectiva. Martín Lousteau, Gabriel Katopodis, "Pitu" Salvatierra y Luyara Franco, militante brasileña e hija de Marielle Franco fueron algunos de los participantes. En diálogo con C5N todos reflexionaron sobre los lineamientos de un nuevo pacto que mejore la calidad de vida.

Este miércoles se llevó adelante el evento Democracia Viva en el Centro Cultura Konex-10ma edición- con una propuesta variada de actividades que tuvieron el objetivo de repensar y cargar de contenido el sistema en el que vivimos. La propuesta llevada adelante por la organización Asuntos del Sur contó con un amplio esquema de invitados de diferentes disciplinas y de 20 países donde estos debates se están llevando adelante con mucha urgencia.

La jornada fue abierta y gratuita con más de 50 actividades y decenas de oradores que se propusieron un trabajo colectivo junto a más de setenta agrupaciones que participaron en los laboratorios estratégicos orientados a construir un Nuevo Acuerdo Democrático, compromisos y hojas de ruta concretas desde y para el Sur Global.

La mirada de la región atravesó todo el encuentro con el foco puesto en las elecciones del próximo 4 de octubre en Brasil donde el presidente Lula da Silva tiene, según las encuestas recientes de ese país, como adversario principal al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, el senador Flavio.

Toda esa atención también se utilizó como ensayo para pensar la democracia y lo que está en disputa en nuestro país de cara al año que viene donde otra vez estará en competencia electoral se presentaran como alternativas una mirada de Estado al servicio de “mejorar el poder adquisitivo y garantizar los servicios básicos de salud y educación o si nuevamente lo que prima es una lógica del desarme de ese funcionamiento”. Esa reflexión circuló en todos los paneles y laboratorios que se llevaron adelante y que estuvieron divididos en siete ejes temáticos: democracia ambiental, juventudes, género, innovación democrática, tecnologías digitales, comunicación y cultura, y el futuro del multilateralismo.

Luyara Franco es la hija de Marielle, la militante y concejala brasileña asesinada en Río de Janeiro en el 2018. Además de usar el apellido de su madre también es militante por los derechos de las mujeres negras.

En diálogo con C5N reflexionó sobre el evento y el momento que atraviesan Brasil y la región: “Estamos acá pensando colectivamente para compartir estrategias y metodologías de trabajo en el territorio. Intercambiamos experiencias sobre como sostener nuestras democracias activas mientras nosotros estamos muy expectantes por lo que va a pasar en las próximas elecciones. Se debaten dos modelos muy específicos donde por un lado esta Lula que garantiza mejoras para los trabajadores y por otro la familia Bolsonaro que ya mostró lo que puede hacer. Queremos que el próximo 4 de octubre se vuelva a elegir por una democracia real”. “La democracia debe garantizar derechos y calidad de vida para las mujeres y las mujeres negras en nuestro país”, agregó.

Hacia un nuevo pacto democrático para Argentina

Uno de las presentaciones principales y la más política fue “Hacia un nuevo pacto democrático” que contó con la presencia de la ex funcionaria de Desarrollo Humano y Hábitat de la gestión porteña, María Migliore, el legislador porteño Alejandro “Pitu” Salvatierra, el diputado nacional Martín Lousteau y el ministro de Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

Allí el foco estuvo centrado en las distintas miradas sobre las carencias de la democracia actual y que fortalezas se deben construir para el presente y el futuro.

Nueva edición de Democracia Viva.

“Es un tema que está en discusión, cómo queremos vivir y qué pasa con esto de votar cada cuatro años y que después las decisiones en Argentina las toman cuatro o cinco familias. La democracia debe generar posibilidades donde se repartan mejor las cargas, una sociedad más justa y más participativa también. El primer pacto democrático tiene que ser como hacemos para vivir mejor, pensando en la vida de cada uno. Ellos no ofrecen futuro, ofrecen sacrificio, nosotros tenemos que ofrecer futuro para que todos vivamos un poco mejor. La sociedad está cansada y descreída, pero hay reflejos. Cuando todos salimos por ejemplo a frenar la Ley de Tierras y eso es un activo fundamental”, afirmó en diálogo con este medio el ministro Katopodis.

El varias de las conversaciones en los auditorios y distintos laboratorios surgieron algunas premisas transversales: profundizar el encuentro, el trabajo cara a cara, salir de la inmediatez y automatismo que proponen las nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales.

View this post on Instagram

En esa línea el director de Asuntos del Sur, Matías Bianchi, le dijo a C5N “que esta propuesta va a contracorriente por el desencanto y la sensación de que la democracia no le importa a nadie. Si no la cuidamos la podemos perder. Y creemos que de esta manera festiva y lúdica es una forma de reivindicarla y cuidar lo que nos costó mucho construir”.

“La defensa no es solamente recuperar lo que tuvimos sino pensar cómo nos encaminamos para delante. Está surgiendo mucho la necesidad del encuentro y de lo humano y eso hace pensar que cualquier revolución digital tiene que está metida adentro de ese contrato democrático. Hay que recuperar el espacio que habitamos, no solo ir a votar sino encontrar nuevas formas de vincularnos”, reflexionó como conclusión de los lineamientos que cualquier pacto debe incluir.

El rol de las instituciones

Otra de las líneas de trabajo tuvo que ver con el rol de las instituciones en estos tiempos. Una preocupación que crece en todos los sectores de la política nacional ante el divorcio de distintos actores de la sociedad con los entes estatales que no dan respuestas.

Claudia López, ex candidata a presidenta de Colombia, también disertó en Democracia Viva.

“En este contexto donde la política está tan crispada y los discursos violentos son la norma en nuestro país y a nivel internacional, celebro que distintos representantes podamos pensar juntos hacia dónde queremos ir. Todo el mundo está muy frenético y buscando respuestas rápidas y mágicas y no las hay”, sumó al debate “Pitu” Salvatierra que consultado por lo que debe resolver la política y la democracia agregó: “Si no valoramos los contratos electorales y no se cumple lo que se promete vamos a seguir estando en problemas. Además, hay que tender puentes para poder escuchar más allá e incorporar otras visiones por fuera de la ideología que uno tenga”.

Sobre el contexto global y nacional este medio también habló con el diputado Martín Lousteau que afirmó que “este Gobierno no quiere escuchar ni ver, así como no escucha a las personas con discapacidad o no ve el reclamo de las familias que están endeudadas, cada vez que hay una iniciativa prefiere no cumplir con la ley ni con los fallos y frente a eso lo mejor que se puede hacer es dialogar” y recordó la mítica frase de la vuelta de la democracia a la Argentina en 1983: “Alfonsín dijo con la democracia se come, se educa y se cura. La verdad es que sin democracia eso no lo podés tener, pero si el Estado no funciona tampoco. A veces tenes más recursos, pero cuando salís a la calle pocas cosas mejoraron. Hay que construir un sistema donde cada uno que trabaje ocho horas por día no sea pobre”.