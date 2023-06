Juan Martín Del Potro anunció que vuelve a jugar al tenis y los fanáticos enloquecieron

Del evento también participarán leyendas como Marat Safin, Carlos Moya, David Ferrer y tenistas locales como Li Zhe, He Yecong, Wang Xiaofei y Wang Fa. Servirá para la vuelta de la disciplina a China, que no celebra encuentros en su territorio desde 2019.

Del Potro US Open ATP Tour

Este torneo exhibición le servirá a Del Potro para ponerse a punto de cara al US Open de este año, que es su gran anhelo antes de retirarse definitivamente de la disciplina.

El último partido oficial de Del Potro fue en febrero de 2021. En aquel entonces, el tandilense cayó en dos sets ante Federico Delbonis en el Argentina Open, que se disputó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

A principios de año, el tandilense le dijo a Tenis News que “si Argentina ganaba el Mundial, iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”.