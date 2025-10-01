¿Interna en Real Madrid? Aseguran que una figura del Real Madrid se enojó con Franco Mastantuono

Real Madrid volvió a la victoria en la Champions League, pero uno de sus estrellas se retiró del campo del juego muy molesto con el argentino, Franco Mastatuono y desde España revelaron qué pasó.
Desde su llegada, el argentino se convirtió en una pieza clave en el equipo de Xabi Alonso y pese a la goleada a Kairat Almaty por la Champions League, uno de sus compañeros se molestó con el exRiver.
Real Madrid volvió a la victoria en la Champions League, pero uno de sus estrellas se retiró del campo del juego muy molesto con el argentino, Franco Mastatuono y desde España revelaron qué pasó.
El equipo merengue se quedó con la victoria de manera contundente tras superar por 5 a 0 ante el Kairat Almaty, en el marco de la segunda jornada del torneo y el entrenador Xabi Alonso decidió sustituir a Vinicius, quien se retiró visiblemente enojado.
En un principio trascendió que el fastidio estaba dirigido por el técnico español por haberlo sacado del encuentro, sin embargo, el medio Diario AS, reveló a quién estaba dirigido los gestos de molestia por el desarrollo del encuentro.
“Un cabreo que fue creciendo por varias jugadas en el campo y que estalló antes de ser cambiado, tras un disparo del joven argentino”, escribió el periodista Javi González en su artículo haciendo referencia a la jugada que el exRiver recibió un pase filtrado de Mbappé en el lateral del área rival y decidió rematar con su pierna derecha, sin percatarse de que el brasileño llegaba solo por el centro del área.
De igual modo, este gesto de fastidio del delantero no fue el primero que mostró en el partido, sino que anteriormente también se molestó con Arda Güler cuando este prefirió darle un pase a Mbappé y no a él, que se encontraba en una posición más clara. Incluso las cámaras captaron cuando reaccionó con visibles gestos con los brazos.
Una vez finalizado el encuentro, parece que la molestia continuó con el argentino ya que el mediocampista nacido en Azul venía abrazado y charlando con Raúl Asencio y Vini se dirigió contento por la victoria, pero se abrazó solo con el español, dejando de lado a la reciente incorporación del conjunto madrileño.
Con este resultado, Real Madrid logró su segunda victoria en la Champions League ya que en la primera fecha superó por a Marsella en el debut y quedó puntero con puntaje perfecto. Ahora, resta esperar lo que ocurra con los otros candidatos del grupo, como PSG y Liverpool, para saber si mantiene la cima en soledad. El próximo encuentro los disputará recién el 22 de octubre frente a Juventus desde las 16, en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.