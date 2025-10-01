1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Interna en Real Madrid? Aseguran que una figura del Real Madrid se enojó con Franco Mastantuono

Desde su llegada, el argentino se convirtió en una pieza clave en el equipo de Xabi Alonso y pese a la goleada a Kairat Almaty por la Champions League, uno de sus compañeros se molestó con el exRiver.

Por
El Diario As aseguró que Vinicius se retiró enojado por una jugada de Mastantuono.

El Diario As aseguró que Vinicius se retiró enojado por una jugada de Mastantuono.

Getty Images

Real Madrid volvió a la victoria en la Champions League, pero uno de sus estrellas se retiró del campo del juego muy molesto con el argentino, Franco Mastatuono y desde España revelaron qué pasó.

Ambos son referentes absolutos en sus ligas.
Te puede interesar:

Los únicos 2 futbolistas argentinos que salen 100 millones

El equipo merengue se quedó con la victoria de manera contundente tras superar por 5 a 0 ante el Kairat Almaty, en el marco de la segunda jornada del torneo y el entrenador Xabi Alonso decidió sustituir a Vinicius, quien se retiró visiblemente enojado.

En un principio trascendió que el fastidio estaba dirigido por el técnico español por haberlo sacado del encuentro, sin embargo, el medio Diario AS, reveló a quién estaba dirigido los gestos de molestia por el desarrollo del encuentro.

“Un cabreo que fue creciendo por varias jugadas en el campo y que estalló antes de ser cambiado, tras un disparo del joven argentino”, escribió el periodista Javi González en su artículo haciendo referencia a la jugada que el exRiver recibió un pase filtrado de Mbappé en el lateral del área rival y decidió rematar con su pierna derecha, sin percatarse de que el brasileño llegaba solo por el centro del área.

De igual modo, este gesto de fastidio del delantero no fue el primero que mostró en el partido, sino que anteriormente también se molestó con Arda Güler cuando este prefirió darle un pase a Mbappé y no a él, que se encontraba en una posición más clara. Incluso las cámaras captaron cuando reaccionó con visibles gestos con los brazos.

Una vez finalizado el encuentro, parece que la molestia continuó con el argentino ya que el mediocampista nacido en Azul venía abrazado y charlando con Raúl Asencio y Vini se dirigió contento por la victoria, pero se abrazó solo con el español, dejando de lado a la reciente incorporación del conjunto madrileño.

Embed

Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid por la Champions League

Con este resultado, Real Madrid logró su segunda victoria en la Champions League ya que en la primera fecha superó por a Marsella en el debut y quedó puntero con puntaje perfecto. Ahora, resta esperar lo que ocurra con los otros candidatos del grupo, como PSG y Liverpool, para saber si mantiene la cima en soledad. El próximo encuentro los disputará recién el 22 de octubre frente a Juventus desde las 16, en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rodríguez, actual capitán de Melipilla y referente del equipo, decidió donar diferentes artículos personales para organizar una rifa.

Fue parte de la Selección argentina y ahora lanzó una campaña solidaria para que no desaparezca un club

En el debut, Argentina ganó por 3 a 1 a Cuba.

Mundial Sub 20: la Selección argentina enfrenta a Australia en busca de su segunda victoria

Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca.

Chiquito Romero lanzó una contundente declaración sobre su inactividad en Boca

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Gallardo fue cuestionado tras la derrota y eliminación ante Palmeiras.

"Responsable": el ex River que analizó el presente del club y apuntó contra Gallardo

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por el corte en duelo por Copa Libertadores

Alerta en River: la sensible baja de Gallardo para el partido ante Racing por Copa Argentina

Rating Cero

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

últimas noticias

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hace 3 minutos
Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 15 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 15 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 16 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 16 minutos