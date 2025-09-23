La alegría de Franco Mastantuono por su primer gol en Real Madrid: "Lo busqué mucho" El mediocampista de 18 años marcó su felicidad luego de anotar un tanto para el Merengue contra Levante en la liga de España. "Al fin se dio", expresó. Por







Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid. X (@realmadrid)

El futbolista Franco Mastantuono expuso su alegría tras convertir su primer gol en Real Madrid durante el triunfo 4-1 del Merengue sobre Levante en la liga de España. "Lo estaba buscando mucho", reconoció. También celebró sus convocatorias a la Selección argentina y destacó a Lamine Yamal luego de la ceremonia del Balón de Oro, aunque el jugador de Barcelona quedó segundo en la votación.

En diálogo con un grupo de periodistas, Mastantuono manifestó su felicidad tras convertir un tanto para Real Madrid y subrayó el nivel del Merengue: "Es muy lindo convertir mi primer gol con esta camiseta. Lo estaba buscando mucho y al fin se dio. Lo importante es que el equipo sigue ganando, estamos encontrando el funcionamiento que queremos y vamos muy bien. Siempre hay cosas por mejorar pero el equipo está sólido".

"El delantero quiere buscar el gol, pero estaba muy tranquilo con eso. Lo importante es que el equipo gane y que cada vez juegue mejor, lo que se está logrando y esa es mi felicidad", agregó en esta línea.

En tanto, el exjugador de River marcó que se encuentra satisfecho por desempeñarse en Real Madrid y la Selección argentina: "Son estrellas del fútbol y jugadores con mucha jerarquía, con un gran presente, pasado y mucho futuro. Es un placer estar en un vestuario así como en el que estoy en la Selección, que es increíble también. Comparto vestuarios con jugadores increíbles y personas con las que el día a día es muy llevadero y divertido".

También elogió a Yamal, luego de que el español quedara segundo en la votación del Balón de Oro, por detrás de Ousmane Dembélé. "Lo felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro. Es un gran jugador. Trato de no compararme con nadie, sino jugar para mi equipo. Si el equipo está bien y hacemos las cosas como hay que hacerlas, en lo individual se destacan todos los jugadores del equipo y eso es lo importante", expresó.