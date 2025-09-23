23 de septiembre de 2025 Inicio
La alegría de Franco Mastantuono por su primer gol en Real Madrid: "Lo busqué mucho"

El mediocampista de 18 años marcó su felicidad luego de anotar un tanto para el Merengue contra Levante en la liga de España. "Al fin se dio", expresó.

Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid.

Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid.

El futbolista Franco Mastantuono expuso su alegría tras convertir su primer gol en Real Madrid durante el triunfo 4-1 del Merengue sobre Levante en la liga de España. "Lo estaba buscando mucho", reconoció. También celebró sus convocatorias a la Selección argentina y destacó a Lamine Yamal luego de la ceremonia del Balón de Oro, aunque el jugador de Barcelona quedó segundo en la votación.

Racing impuso su categoría y se llevó la llave de cuartos de final.
Racing, histórico: eliminó a Vélez en Avellaneda y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

En diálogo con un grupo de periodistas, Mastantuono manifestó su felicidad tras convertir un tanto para Real Madrid y subrayó el nivel del Merengue: "Es muy lindo convertir mi primer gol con esta camiseta. Lo estaba buscando mucho y al fin se dio. Lo importante es que el equipo sigue ganando, estamos encontrando el funcionamiento que queremos y vamos muy bien. Siempre hay cosas por mejorar pero el equipo está sólido".

"El delantero quiere buscar el gol, pero estaba muy tranquilo con eso. Lo importante es que el equipo gane y que cada vez juegue mejor, lo que se está logrando y esa es mi felicidad", agregó en esta línea.

En tanto, el exjugador de River marcó que se encuentra satisfecho por desempeñarse en Real Madrid y la Selección argentina: "Son estrellas del fútbol y jugadores con mucha jerarquía, con un gran presente, pasado y mucho futuro. Es un placer estar en un vestuario así como en el que estoy en la Selección, que es increíble también. Comparto vestuarios con jugadores increíbles y personas con las que el día a día es muy llevadero y divertido".

También elogió a Yamal, luego de que el español quedara segundo en la votación del Balón de Oro, por detrás de Ousmane Dembélé. "Lo felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro. Es un gran jugador. Trato de no compararme con nadie, sino jugar para mi equipo. Si el equipo está bien y hacemos las cosas como hay que hacerlas, en lo individual se destacan todos los jugadores del equipo y eso es lo importante", expresó.

El primer gol de Franco Mastantuono en Real Madrid

El futbolista Franco Mastantuono convirtió su primer gol para Real Madrid tras su llegada al Merengue, en el marco del triunfo 4-1 sobre Levante en el estadio Ciudad de Valencia por la fecha 6 de la liga de España.

Se jugaba el minuto 37 del partido, cuando el brasileño Vinícius Jr. avanzó unos metros con la pelota, se la cedió a Mastantuono y el exjugador de River ingresó al área de Levante para definir con su pierna derecha y vencer al arquero Mathew Ryan.

El mediocampista fue presentado en el Merengue el 14 de agosto y generó mucha expectativa por el alto nivel que había mostrado en River, donde había debutado en enero de 2024 a los 16 años y se transformó en el tercer jugador más joven en tener su presentación en el Millonario.

En tanto, el jugador fue titular por tercera vez consecutiva en Real Madrid, ya que también lo fue en el triunfo 2-0 sobre Espanyol por la fecha 5 de la liga española y en la victoria 2-1 contra Olympique de Marsella en la primera jornada de la Champions League. Luego, fue reemplazado por Aurélien Tchouaméni.

