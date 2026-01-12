12 de enero de 2026 Inicio
Insólito: lo compraron por varios millones y su DT no lo conoce

Uno de los clubes más importantes de Europa realizó una fuerte inversión en el mercado de pases, pero su entrenador dejó claro que se trató de una decisión de la dirigencia y no suya.

El delantero de 22 años acaba de llegar al fútbol italiano.

  • Lazio presentó a su nuevo refuerzo: el delantero serbio Petar Ratkov, de 22 años.
  • Le compró su pase al Red Bull Salzburgo por 13 millones de euros.
  • El DT Maurizio Sarri explicó que la decisión fue de los dirigentes y admitió que no conoce al jugador.
  • Ratkov, quien reemplazará al argentino Valentín Castellanos, firmó contrato hasta 2030.

El mercado de pases está a pleno en Europa y los equipos más importantes se encuentran en pleno recambio de cara a la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, uno de ellos protagonizó un episodio insólito: compró un nuevo jugador por varios millones de euros, pero su DT no lo conoce.

Se trata de Lazio, que necesitaba cubrir el puesto de delantero que dejó vacante la salida del argentino Valentín "Taty" Castellanos, y gastó 13 millones de euros para incorporar al serbio Petar Ratkov. La decisión corrió por parte de la dirigencia, y el entrenador Maurizio Sarri sorprendió con sus declaraciones.

"En cuanto a Ratkov, es un jugador... Estoy hablando en italiano y no quiero que se malinterprete: no lo conozco", admitió en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 ante Fiorentina, cuando el canal DAZN le consultó por la nueva incorporación de 22 años.

"No sé qué decirte. Aprenderé a conocerlo, veremos sus cualidades, sus virtudes, sus defectos y cómo podemos sacarle partido, pero ahora mismo no lo conozco", agregó Sarri. "Es una decisión del club, probablemente ellos lo conocen mucho mejor que yo. Pero tampoco es una polémica, solo es una observación", concluyó.

Petar Ratkov

Quién es Petar Ratkov, el delantero que compró Lazio

Petar Ratkov nació en Belgrado, Serbia, el 18 de agosto de 2003. Debutó profesionalmente en 2021 en el FK Topoliyai Sport Club, que juega en la primera división de su país. A mediados de 2023 fue vendido al Red Bull Salzburgo de Austria, donde convirtió 22 goles y repartió 15 asistencias en 99 partidos.

En octubre de 2023 debutó en la Selección de Serbia, y representó a su país en la Eurocopa 2024, donde el equipo quedó eliminado en primera fase. En enero de 2026 fue presentado oficialmente como refuerzo de la Lazio, con un contrato que se extiende hasta 2030.

"Llegué a un club importantísimo, uno de los más grandes de Italia", afirmó Ratkov. En declaraciones a la prensa, señaló que su objetivo es anotar goles y ayudar a que el equipo termine entre los seis primeros puestos de la Serie A. Actualmente se encuentra noveno con 25 puntos, a 8 de la zona de copas.

