27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La TV Pública no transmitiría el Mundial 2026: sería la primera vez en 52 años

El Gobierno tiene tiempo hasta diciembre para comprar los derechos de transmisión, pero analiza no hacerlo por motivos económicos. Desde Alemania 1974, el canal estatal siempre pasó, al menos, parte de los encuentros.

Por
El Mundial 2026 podría no verse por televisión abierta en Argentina.

El Mundial 2026 podría no verse por televisión abierta en Argentina.

El gobierno de Javier Milei evalúa no comprar los derechos de transmisión del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, y podría ser la primera vez que la TV Pública no pase en vivo una Copa del Mundo en casi 50 años.

inter miami juega el clasico con orlando city por la league cup: como esta messi de cara a las eliminatoria
Te puede interesar:

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Desde Alemania 1974, el canal estatal siempre transmitió ininterrumpidamente todos los Mundiales, ya sea de forma total o parcial. Según explicaron desde Casa Rosada, no se trataría de una decisión política sino económica, enmarcada en los recortes que se vienen aplicando en los medios públicos.

"No vamos a gastar u$s7 millones en fútbol", indicaron fuentes del Ejecutivo a Perfil. El Gobierno tiene tiempo hasta diciembre para comprar los derechos de transmisión, pero la decisión estaría prácticamente tomada. De hecho, desde 2024 la mayoría de los partidos y especiales de la Selección argentina se vieron por Telefe.

En 2022, la inversión para transmitir el Mundial de Qatar fue de u$s10 millones y se recuperó con los ingresos por publicidad, que llegaron a u$s12 millones. En ese momento, casi 20% del financiamiento para comprar los derechos provino de gobiernos provinciales y organismos públicos.

Lionel Messi vs Australia Argentina Mundial Qatar 2022
La TV Pública solo transmitió algunos partidos del Mundial de Qatar 2022.

La TV Pública solo transmitió algunos partidos del Mundial de Qatar 2022.

Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026

A menos de un año para que comience el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, se conoció el día y el horario en el que se realizará el sorteo: será el viernes 5 de diciembre a las 13 en el Kennedy Center de Washington D.C., la capital estadounidense.

Se trata de la primera Copa del Mundo que contará con la participación de 48 selecciones. El sorteo se realizará con 4 bolilleros de 12 países cada uno, cuyos participantes serán ordenados de acuerdo a la posición que ocupen en el último Ranking FIFA publicado antes del 5 de diciembre.

La Selección argentina será cabeza de serie y ocupará el bolillero 1, el cual compartirá con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, a quienes no enfrentará en Fase de Grupos. Se estima que España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completarán los cupos de cabeza de serie.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina jugará frente a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental

Se ponen a la venta las entradas para el último partido de la Selección argentina ante Venezuela: cuánto cuestan

La venta general será el miércoles 27 de agosto por la web de Deportick. 

La Selección, con Messi, juega el último partido de local por las Eliminatorias: cómo y cuándo será la venta de entradas

La FIFA dio a conocer fecha y hora del sorteo del Mundial 2026.

FIFA anunció la fecha y el horario del sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde será

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Francisco Cerúndolo clasificó a segunda ronda del US Open.

US Open 2025: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry pasaron a segunda ronda

Se conoció un audio de Gonzalo Alfaro.

Habló por primera vez el hincha de U de Chile que cayó desde la tribuna de Independiente

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 8 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 14 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 16 minutos
Según informó su padre, Bonacci se habría fracturado la nariz.

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Hace 17 minutos
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Hace 20 minutos