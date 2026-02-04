4 de febrero de 2026 Inicio
Insólito: el histórico arquero que pidió frenar el partido para ir al baño

Una curiosa escena recorrió el mundo del fútbol. La experiencia del protagonista volvió a quedar en primer plano, esta vez por un motivo insólito.

A sus 40 años

A sus 40 años, sigue siendo una pieza clave en el esquema del equipo.

  • El Cruzeiro se impuso por la mínima en el Campeonato Mineiro, aunque una curiosa situación terminó acaparando la atención del encuentro.

  • El protagonista fue un arquero con extensa trayectoria, que protagonizó un pedido poco habitual en pleno desarrollo del partido.

  • El episodio ocurrió apenas iniciado el segundo tiempo y generó sorpresa, risas y repercusión en redes sociales.

  • El hecho se dio en un contexto de competencia local clave para el equipo, que pelea posiciones en su grupo.

El Cruzeiro venció 1-0 al Betim por la sexta fecha del Campeonato Mineiro, en un partido que parecía encaminarse a un cierre sin sobresaltos. Pese a eso, el resultado quedó en un segundo plano por una escena tan curiosa como poco frecuente dentro del fútbol profesional.

A pocos minutos de haberse reanudado el segundo tiempo, el arquero titular del conjunto de Belo Horizonte, Cássio Ramos, protagonizó una situación que tomó por sorpresa a muchos. En medio del juego, el experimentado jugador advirtió que necesitaba abandonar el campo para ir al baño.

La acción tomó forma cuando el rival disponía de un tiro libre. En ese instante, el arquero se acercó al árbitro principal y solicitó autorización para salir momentáneamente del campo de juego. La escena descolocó a los futbolistas de ambos equipos, que aguardaron la reanudación entre gestos de sorpresa y sonrisas.

Luego de varios minutos fuera del terreno, el jugador regresó al arco mientras el público y las redes sociales convertían el episodio en uno de los momentos más comentados de la jornada. Más allá de lo anecdótico, el Cruzeiro logró sostener la ventaja y quedarse con los tres puntos.

La extensa carrera de Cássio

Los primeros pasos profesionales de Cássio Ramos los dio en Grêmio, donde sumó sus primeras experiencias en el fútbol brasileño antes de iniciar un breve recorrido por Europa. En Países Bajos tuvo pasos por el PSV Eindhoven y el Sparta de Róterdam, con participación limitada pero valiosa para su formación. Esa etapa le permitió ganar roce internacional antes de regresar a Brasil para consolidar definitivamente su carrera.

Cássio Ramos

El punto más alto llegó en Corinthians, club en el que se convirtió en una referencia histórica. Durante más de una década fue titular indiscutido, acumuló cientos de partidos en torneos locales, nacionales e internacionales, y se destacó por su rendimiento sostenido en competencias importantes.

En la etapa más reciente, Cássio se sumó a Cruzeiro, donde continúa aportando experiencia y liderazgo. A sus 40 años, sigue siendo una pieza clave en el esquema del equipo, gracias a sus reflejos, lectura del juego y vigencia en el arco.

