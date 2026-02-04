4 de febrero de 2026 Inicio
La impresionante transformación de uno de los mejores futbolistas del mundo: "Hombre nuevo"

En medio de una etapa deportiva positiva, una decisión personal del extremo brasileño sorprendió al entorno y rompió con una imagen ya instalada.

Raphinha dejó atrás las trenzas y sorprendió con su nueva imagen.

Raphinha dejó atrás las trenzas y sorprendió con su nueva imagen.

  • El Barcelona atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada bajo la conducción de Hansi Flick.
  • Raphinha es una pieza clave del equipo y parte de un tridente ofensivo determinante.
  • El futbolista brasileño dejó atrás un rasgo estético que lo identificaba dentro y fuera de la cancha.
  • El cambio fue registrado y difundido por su entorno familiar, generando repercusión entre los hinchas.

Raphinha, figura del Barcelona y uno de los futbolistas más influyentes del panorama internacional, volvió a quedar en el centro de la escena tras un cambio de look que marcó un quiebre con su imagen habitual. El brasileño, que finalizó quinto en la última votación del Balón de Oro, galardón que quedó en manos de Ousmane Dembélé, sorprendió al dejar atrás un rasgo estético que lo identificaba dentro y fuera de la cancha.

El extremo atraviesa un momento de fuerte exposición mediática y su decisión personal no pasó inadvertida. Más allá de su jerarquía deportiva, respaldada por ese lugar de privilegio en la contienda individual más importante del fútbol mundial, el nuevo aspecto visual reforzó la idea de una transformación profunda, definida por su entorno como la de un “hombre nuevo”.

Este giro en su imagen se dio mientras el Barcelona transita un presente favorable, aunque la atención estuvo puesta en la figura individual del jugador. El cambio de look de Raphinha se sumó así a una serie de señales que explican por qué su nombre continúa siendo tema de conversación a nivel global, tanto por lo que representa dentro del campo como por lo que proyecta fuera de él.

Raphinha antes y después look
El cambio de imagen de Raphinha generó repercusión en el mundo del fútbol internacional.

El cambio de imagen de Raphinha generó repercusión en el mundo del fútbol internacional.

Así se ve Raphinha tras su cambio de look

Raphinha decidió modificar de manera visible su imagen personal y dejar atrás un peinado que se había convertido en una de sus marcas registradas. El extremo brasileño abandonó las trenzas, rasgo estético que lo acompañó durante años, y optó por un corte mucho más corto, con laterales rapados y rizos hacia arriba, marcando el cierre de una etapa.

La transformación fue dada a conocer públicamente por Natalia Belloli, su pareja, quien registró en video la reacción del futbolista al verse con su nuevo aspecto. En las imágenes difundidas, el jugador evidenció sorpresa y cierta tristeza al observar el resultado final, reflejando el impacto personal del cambio.

El registro también incluyó un momento íntimo junto a su hijo Gael, a quien Raphinha le mostró su nueva apariencia. Allí, el brasileño tomó conciencia del giro estético y expresó su desconcierto con gestos claros, llevándose las manos al rostro, en una escena que reforzó el carácter emocional de la decisión.

Raphinha look actual
La transformación estética del brasileño se dio en un momento clave de su carrera en el fútbol europeo.

La transformación estética del brasileño se dio en un momento clave de su carrera en el fútbol europeo.

Si bien no se trata de una modificación extrema, el nuevo look representa el final de una imagen asociada a una etapa ya transitada. La renovación estética se suma a un momento de madurez en la carrera de Raphinha, que sigue construyendo su identidad pública dentro de la elite del fútbol mundial.

