Independiente sacudió el mercado de pases con un excompañero de Neymar

Mientras la mayoría de los clubes argentinos están de receso, y Boca y River disputan el Mundial de Clubes 2025, Independiente sacudió el mercado de pases al anunciar la incorporación de su primer refuerzo: un lateral derecho que fue compañero de Neymar y no se despidió de él en los mejores términos.

Se trata del argentino Leonardo Godoy, de 30 años, quien se suma al Rojo a cambio de 1.9 millones de dólares y firmará contrato por tres años y medio, hasta diciembre de 2028. El ex Estudiantes y Talleres llega procedente del Santos, club con el que interrumpió su préstamo tras su pelea con el astro brasileño.

El nombre de Godoy ya venía sonando fuerte en Avellaneda, pero recién en los últimos días le dio el visto bueno al contrato que le enviaron desde el club. Está previsto que el lateral llegue este lunes a la Argentina para los controles médicos y la firma oficial, y luego se sume de inmediato a los entrenamientos en Villa Domínico bajo las órdenes del técnico Julio Vaccari.

Leonardo Godoy en Santos Redes sociales

Leo Godoy y su pelea con Neymar antes de llegar a Independiente

Leo Godoy se había afianzado como titular en Santos, pero una pelea que tuvo con Neymar a principios de año lo relegó al banco de suplentes y, finalmente, lo llevó a terminar su préstamo de manera anticipada. El conflicto se remonta al 12 de febrero, tras la derrota 2 a 1 ante Corinthians.

Según trascendió, Neymar le reprochó su actuación al argentino, que no tuvo la mejor noche. Godoy no se tomó bien el reto del brasileño y todo terminó en un fuerte cruce. Como resultado, perdió terreno en la consideración del técnico Pedro Caixinha y el puesto fue para JP Chermonte. Desde ese momento, no volvió a la titularidad aunque había arrancado en cancha 7 de los 9 partidos anteriores.