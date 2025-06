Desde México, Fernando Gago habló de Boca: "El club que me vio crecer"

En una conferencia de prensa, Gago explicó el procedimiento que desarrolló para dejar Chivas. "Me llamaron un martes y el miércoles le comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que me pusieron como despido. La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Quiero dejar cerrado el tema", marcó.

Fernando Gago Necaxa Fernando Gago dirigió su primer entrenamiento en Necaxa. X (@ClubNecaxa)

"Me tocó la posibilidad de dirigir al club que me vio crecer. Lo hablé con el sentimiento. A veces es difícil pensarlo. Tomé una decisión. Obviamente, algunos me van a creer y otros no. Esto fue así. Lo sabe el club y lo sé yo. Fue todo muy claro", expresó en esta línea sobre su llegada a Boca, que se había producido en octubre de 2024.

En tanto, remarcó su estilo como DT: "Mi ambición es trabajar. Me gustó mucho el proceso que viví acá desde el fútbol de la liga. Es una liga muy interesante para poder plasmar lo que quiero. Queda reflejado que siempre tengo la intención de que mis equipos traten de dominar, de que sean un equipo competitivo en ataque y defensa. A partir de eso, generar ilusión de adentro hacia afuera".

La salida de Fernando Gago como DT de Boca

El Consejo de Fútbol de Boca, encabezado por Juan Román Riquelme, decidió desvincular a Fernando Gago como entrenador en abril de 2025 tras la dura derrota 2-1 en el Superclásico.

Los dirigentes Xeneizes se reunieron y se encargaron de comunicárselo al entrenador instantes antes de comenzar un entrenamiento. Ya comunicada la decisión, el entrenador se despidió del plantel, tomó sus pertenencias y dejó Boca Predio.

Boca quedó resentido tras la derrota en el Superclásico contra River por 2-1. Si bien la relación ya venía tirante por la estrepitosa derrota ante Alianza Lima, que dejó al Xeneize sin chance de jugar la Copa Libetadores 2025; las buenas actuaciones en el Torneo Apertura 2025 lo mantenían en pie.

Mauricio Serna, integrante del CDF, dio más detalles de la desvinculación de Gago: "Hasta acá llegó Fernando Gago en Boca. Haltas horas de la noche buscamos y encontramos la manera de que Gago no sea más nuestro entrenador. Estamos muy agradecidos porque puso todo su empeño ha dado todo su trabajo, pero hay situaciones que nos precipitaron a tomar una decisión final".