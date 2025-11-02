2 de noviembre de 2025 Inicio
Impresionante accidente en el Top Race: un auto voló y terminó en una tribuna

El hecho ocurrió este domingo en la final de la novena fecha del campeonato en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. No se registraron heridos.

Por
Un momento de tensión se vivió este fin de semana durante el campeonato del Top Race donde los pilotos Luis Gastaldi y Adrián Hazme protagonizaron dos impresionante accidente en el autódromo de Buenos Aires.

Exequiel Zeballos erró un penal para Boca contra Estudiantes.
Video: el penal que erró Exequiel Zeballos para Boca contra Estudiantes en La Plata

El hecho ocurrió este domingo correspondiente a la novena fecha en el autódromo Oscar y Juan Gálvez: Gastaldi, a bordo de su Toyota Corolla perdió el control al ingresar a la cuerva de la horquilla en la última vuelta, lo que obligó a la salida del auto de seguridad cuando restaban 18 minutos para el final.

El vehículo siguió derecho, sin poder doblar en la curva y salió despedido de la pista dando varias vueltas en el aire, lo que hizo que termine estrellándose contra la tribuna, quedando completamente destrozado incluso cruzando el muro de contención.

Al mismo tiempo, uno de los neumáticos salió despedido y, según se observó en algunas imágenes a través de las redes sociales, terminó en medio de la pista de karting, donde había una competencia de la IAME.

Lo más escalofriante de la situación es que minutos antes, se produjo una situación similar: Hazme tampoco llegó a doblar y siguió de largo, aunque si dar vueltas en el aire, pero también se estampó contra el muro de cara a la tribuna.

El estado de salud de piloto de Top Race

La Copa Top Race dio inicio en Buenos Aires, pero con dos graves accidentes en las pistas con apenas dos minutos de diferencia en la misma curva del autódromo de Buenos Aires.

A falta de unos minutos de que finalice la carrera Adrián Hamze fue protagonista del primero accidente que lo saco de carrera. El piloto, afortunadamente está en buenas condiciones de salud a pesar del impacto.

Por su parte, pese a la espectacularidad del golpe y a los daños totales en el vehículo, Gastaldi no sufrió lesiones y fue atendido por el personal médico del circuito.

El oriundo de General Deheza había regresado a la categoría durante la fecha anterior, por su propio equipo el LG Racing y con la asistencia técnica del Ubaldo Ayala Team.

