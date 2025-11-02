Quién es Dell, el "Haaland brasileño" por el que ya se pelean las principales potencias de Europa En lo que va de 2025, salió campeón del Sudamericano Sub 17 y debutó en el primer equipo de Bahía con apenas 16 años. El Manchester City lo sigue con atención. Por







Dell brilló en la Academia, las inferiores de Bahia. X @planetadobahia

El delantero de 17 años brilla en Bahia y en la Selección de Brasil.

Tiene contrato con el club hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 117 millones de dólares.

Llamó la atención de varias potencias europeas, pero el Manchester City correría con ventaja. Erling Haaland es una de las máximas figuras del Manchester City, con 11 goles en 9 partidos en lo que va de la temporada. Pero el club inglés no se conforma solo con un delantero así, cuando bien podría tener dos: según trascendió, buscará quedarse con Dell, el "Haaland brasileño" que llama la atención en Europa.

Wendeson Wanderley Santos de Melo, más conocido como Dell, causó sensación a comienzos de 2025, cuando debutó en el primer equipo de Bahia con apenas 16 años (cumplió los 17 en junio). Quienes lo vieron jugar dicen que tiene la frialdad para definir del noruego, pero el inconfundible estilo del Scratch.

El delantero tiene contrato con Bahia hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 117 millones de dólares. Sin embargo, el Manchester City tiene una ventaja frente a otras potencias de Europa ya que el City Football Group, propietario del club, también tiene una participación del 90% del equipo brasileño.

El nombre de Dell empezó a hacerse conocido en la temporada 2023, cuando jugaba para el equipo Sub 17 de la Academia de Bahia y anotó 40 goles en 34 partidos. Al año siguiente marcó otros 12 tantos en 21 encuentros y fue clave para que el club ganara su primer Campeonato Baianao.

También brilló en la Selección brasileña: fue goleador del Campeonato Sudamericano Sub 15, salió campeón en el Sudamericano Sub 17 de principios de año y su próximo desafío será el Mundial de la categoría, que se jugará en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre.

Los hinchas lo apodaron "el Haaland del Sertão" en honor a su letal instinto goleador y a sus raíces en la región noroeste de Brasil, pero él se lo toma con calma. "Haaland es una inspiración para muchos. Es un tipo cuyos videos disfruto ver, tanto fuera como dentro del área", reconoció a ESPN Brasil.