Hizo historia en el fútbol santafesino, anunció su despedida y lo reconocieron como "deportista destacado" Tras una extensa carrera y una emotiva despedida, un histórico futbolista del fútbol argentino recibió un importante reconocimiento en Santa Fe. Por Agregar C5N en









Reconocimiento y despedida para un crack de nuestro fútbol

Un histórico futbolista fue distinguido como “Deportista Destacado” por el Concejo Municipal de Santa Fe.

El reconocimiento llegó en la previa de su partido de despedida, disputado ante miles de personas en el estadio Brigadier López.

Durante su paso por Colón fue protagonista de los mayores logros de la institución, incluido un título de Primera División y una final internacional.

Su talento y trayectoria le permitieron ganarse el respeto y el cariño de los hinchas de todo el fútbol argentino. El Concejo Municipal de Santa Fe rindió homenaje el pasado viernes al ex futbolista Luis Miguel “Pulga” Rodríguez por su destacada trayectoria en el fútbol argentino. La distinción reconoció tanto su carrera profesional como los valores que transmitió dentro y fuera de las canchas. El acto contó con la participación del presidente del Cuerpo, Sergio “Checho” Basile, y del concejal Ignacio Laurenti, impulsor de la iniciativa.

Pulga Santa Fe El Pulga y su reconocimiento en el Concejo Municipal. Redes sociales En la previa de “El Último Baile”, el partido que marcará su despedida en el Club Atlético Colón, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez fue distinguido como “Deportista Destacado”. El reconocimiento se llevó a cabo en un recinto colmado por familiares, amigos, dirigentes y allegados que acompañaron al histórico futbolista en un momento especial de su carrera.

El Pelga tuvo su emotiva despedida con la camiseta de Colón el pasado 14 de junio, ante unas 10 mil personas que colmaron el estadio Brigadier López. Acompañado por familiares, amigos y varios integrantes del plantel campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021, el ídolo de la institución volvió a vestir la camiseta sabalera y marcó dos goles en una jornada cargada de emociones.

Pulga despedida La despedida del Pulga ante la hinchada Sabalera. Redes sociales Qué futbolista fue reconocido como Deportista destacado Luis Miguel “Pulga” Rodríguez fue reconocido por el Concejo Deliberante de Santa Fe luego de retirarse de manera oficial del fútbol. “Recibir estos homenajes es muy impresionante para uno que no es de Santa Fe. Viví poco tiempo acá, pero parece que estuve toda la vida porque desde que llegué me trataron como un santafesino más. Estoy muy contento y agradecido”, expresó emocionado el delantero.

El nacido en Tucumán dejó una huella imborrable en Colón durante sus distintas etapas en el club. Fue una de las figuras del equipo que alcanzó el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2019, el mayor logro internacional de la institución. Además, fue figura en aquel plantel que conquistó la Copa de la Liga Profesional 2021, el primer título en la máxima categoría en la historia del Sabalero. En total anotó 37 goles y repartió 26 asistencias en 109 partidos jugados.

Luis Miguel Rodríguez Pulga Colón de Santa Fe Fue sucampeón en la Sudamericana 2019 y campeón del torneo local en 2021. Redes sociales El Pulga fue un jugador que se destacó por su talento y técnica a la hora de jugar. Autor de muchos golazos que quedarán en el recuerdo de los futboleros. Jugó en varios clubes y en todos dejó una imagen positiva. Supo ganarse el respeto y el cariño de gran parte del fútbol argentino y fue admirado más allá de los colores.