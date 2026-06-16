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16 de junio de 2026 Inicio

Cómo ver Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026 por TV y streaming

La Selección sale a defender el título ante un combinado que busca quedarse con el protagonismo de la noche. El Kansas City Stadium será el escenario del primer paso de ambos en el torneo.

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Será la primera jornada del Grupo J que también integran Austria y Jordania.

Será la primera jornada del Grupo J que también integran Austria y Jordania.

La Selección argentina hace su debut en el Mundial 2026 este martes 16 de junio frente a Argelia, en lo que será el primer partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni como campeón defensor del título obtenido en Qatar 2022. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

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La sede del partido es el Kansas City Stadium, conocido también como GEHA Field at Arrowhead Stadium, un estadio con capacidad para 76.416 espectadores donde habitualmente juegan los Kansas City Chiefs de la NFL. El partido tendrá además un valor histórico, ya que Lionel Messi se convertirá en el primer futbolista en disputar seis ediciones de una Copa del Mundo.

La cobertura televisiva y digital del encuentro es amplia, con varias señales de aire y cable transmitiendo en simultáneo para que ningún hincha se quede sin verlo.

seleccion argentina previa mundial 2026

A qué hora juegan Argentina y Argelia por el Mundial 2026

El debut de la Selección Argentina está programado para las 22 horas de nuestro país. El partido se juega en Kansas City, lo que implica una diferencia horaria de dos horas menos respecto de la Argentina.

Argelia

Cómo ver en vivo a Argentina vs. Argelia: TV y streaming

El partido se emite por televisión abierta a través de Telefe y TV Pública, y por cable en TyC Sports y DSports. Las cuatro señales transmiten el encuentro en simultáneo para todo el territorio argentino.

Para quienes prefieran el streaming, las opciones disponibles son TyC Sports Play, con registro gratuito y cuenta de cableoperador, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, que confirmó la cobertura de los 104 partidos del torneo para Argentina y Latinoamérica, Flow y Mi Telefe

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