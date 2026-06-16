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16 de junio de 2026 Inicio

Quién transmite Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 por TV

La Selección sale a defender el título con Lionel Messi haciendo historia en la cancha. Las pantallas de todo el país estarán encendidas desde las 22.

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La Albiceleste sale a defender el título obtenido en Qatar 2022 en la primera jornada del Grupo J.

La Albiceleste sale a defender el título obtenido en Qatar 2022 en la primera jornada del Grupo J.

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El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia contará con una cobertura televisiva que incluirá varias señales de aire y cable, las cuales transmitirán el partido en simultáneo para todo el país. El encuentro se disputará este martes 16 de junio a las 22 horas de nuestro país en el Kansas City Stadium.

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La Albiceleste sale a defender el título obtenido en Qatar 2022 en la primera jornada del Grupo J, que también integran Austria y Jordania. El partido además tiene un condimento histórico, ya que Lionel Messi se convertirá en el primer futbolista en disputar seis ediciones de una Copa del Mundo. Memo Ochoa, de México, estuvo en el banco de suplentes en el debut por 2 a 0 ante Sudáfrica.

La cobertura está garantizada tanto para quienes tengan televisión por cable como para quienes cuenten solo con señal abierta, con múltiples opciones para seguir el encuentro sin tener que pagar un cargo adicional.

José Manuel _Flaco_ López

A qué hora se juega Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

El comienzo del partido está fijado para las 22 horas de Argentina. El encuentro se disputará en Kansas City, donde la hora local de inicio será las 20, dado que esa ciudad tiene un huso horario con dos horas menos que la Argentina.

Canales Mundial

Canales de TV que transmiten Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

Por televisión abierta, el partido se puede ver en Telefe y TV Pública, ambas señales de acceso gratuito en todo el territorio argentino. Por cable, la cobertura está a cargo de TyC Sports y DSports. En caso de preferir otras opciones, hay diversas plataformas del streaming que también tendrán disponible el partido, con algunos segundos de delay según el servicio que se use.

TyC Sports Play, con registro gratuito y cuenta de cableoperador, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Flow y Mi Telefe son las que tendrán en línea la transmisión del encuentro.

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