Mundial 2026: la aventura de un hincha argentino que llegó a Kansas en el motorhome de la Scaloneta Se espera que la concurrencia supere los 30.000 argentinos para el partido estreno del equipo de Lionel Scaloni contra Argelia. Por Agregar C5N en









Un hombre llegó a Kansas con el motorhome completamente ploteado.

Este martes Argentina debuta contra Argelia en el marco del Mundial 2026 y los hinchas ya palpitan lo que será una jornada llena de pasión. Camisetas y banderas albicelestes son la regla, con argentinos trasladándose desde cualquier lugar para acompañar.

Uno de los tantos hinchas llegó en un motorhome completamente ploteado de la Scaloneta. Un hombre manejó 29 horas desde Nueva York junto con sus amigos, totalizando 21km.

Embed "La verdad que conozco gente y la gracias a la gente que me que me saluda, me dice: 'Che, bien, qué loco, estás haciendo una cosa linda, te agradezco'. Así que eso es súper lindo", contó el hombre en diálogo con Pablo Ladaga desde Estados Unidos pra C5N.

Las imágenes del vehículo mostraron todo el interior, ploteado, con comida y bebida para afrontar este momento de previa antes del partido vs. Argelia. La ilusión recién comienza.

A qué hora se juega Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026 El comienzo del partido está fijado para las 22 horas de Argentina. El encuentro se disputará en Kansas City, donde la hora local de inicio será las 20, dado que esa ciudad tiene un huso horario con dos horas menos que la Argentina.

Canales Mundial Canales de TV que transmiten Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026 Por televisión abierta, el partido se puede ver en Telefe y TV Pública, ambas señales de acceso gratuito en todo el territorio argentino. Por cable, la cobertura está a cargo de TyC Sports y DSports. En caso de preferir otras opciones, hay diversas plataformas del streaming que también tendrán disponible el partido, con algunos segundos de delay según el servicio que se use. TyC Sports Play, con registro gratuito y cuenta de cableoperador, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Flow y Mi Telefe son las que tendrán en línea la transmisión del encuentro.