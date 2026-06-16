16 de junio de 2026 Inicio
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Horacio Marín visitó Gigafactory de Tesla para analizar oportunidades de colaboración con YPF

El presidente y CEO de la petrolera afirmó que un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación tendrá “un papel central en la evolución de la energía y la movilidad en los próximos años”.

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Ambas compañías firmaron una carta de intención para posibles oportunidades de colaboración.

Ambas compañías firmaron una carta de intención para posibles oportunidades de colaboración.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, visitó la Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo, para obtener perspectivas sobre innovación, infraestructura energética y las principales tendencias que están dando forma al panorama global de la energía y la movilidad.

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También permitió explorar posibles instancias de colaboración en áreas estratégicas como la infraestructura energética, la movilidad eléctrica y la innovación tecnológica.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, señaló.

Marín se mostró "impresionado" tras la recorrida realizada junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla, y vaticinó que esas áreas “tendrán un papel central en la evolución de la energía y la movilidad en los próximos años”.

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Horacio Mar&iacute;n recorri&oacute; la f&aacute;brica junto a Michael Snyder, vicepresidente de energ&iacute;a de Tesla.

Horacio Marín recorrió la fábrica junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla.

Como parte de la visita, ambas compañías firmaron una carta de intención para posibles oportunidades de colaboración incluyendo el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida e infraestructura de almacenamiento de energía. Esta iniciativa combinaría la experiencia global de Tesla en soluciones de carga para vehículos eléctricos y la infraestructura de energía con la amplia presencia e infraestructura de YPF a nivel nacional.

Además, las compañías intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético. Esta visita refuerza el compromiso de YPF de impulsar proyectos que contribuyan a modernizar la infraestructura energética del país y acompañar la evolución de las nuevas tecnologías de movilidad y energía.

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