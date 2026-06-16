Tim Payne se acerca a un grande de Sudamérica: podría enfrentarse a River y Boca en la Copa Sudamericana

El lateral derecho de la Selección de Nueva Zelanda se encuentra en tratativas para jugar en el fútbol sudamericano una vez finalizada su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo de Tim Payne con Olimpia se habría cerrado con Wellington Phoenix, dueño de su pase

En medio del furor del Mundial 2026, Tim Payne quedó a un paso continuar su carrera futbolística en el fútbol sudamericano: se sumaría a Olimpia de Paraguay y podría ser rival de River y Boca en la Copa Sudamericana.

El defensor neozelandés, que debutó este lunes en el empate con Irán, pero también ya tendría todo arreglado para jugar en el fútbol paraguayo, según fuentes británicas citadas por Sky Sports.

En esa línea, el periodista deportivo, César Luis Merlo, indicó que “ el acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix , dueño de su pase”. “Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas”, detalló en las redes sociales.

A este anticipo se sumó la cuenta oficial de Olimpia, que publicó un mensaje en X con dos emojis del brazo flexionado y la bandera de Nueva Zelanda, interpretado como un guiño inequívoco al inminente refuerzo. Según el medio especializado Sofascore, el valor de la ficha de Payne ronda los USD 350 mil.

El futbolista de 32 años, que fue pretendido por Deportivo Riestra, podría ser dirigido por Pablo Vitamina Sánchez , quien llevó a Olimpia a conquistar el Apertura 2026. Además, compartirá plantel con varios futbolistas argentinos: Juan Fernando Alfaro (ex Racing), Franco Alfonso (surgido de las inferiores de River), y con el ex San Lorenzo Iván Leguizamón.

Cuándo jugará Olimpia de Paraguay en la Copa Sudamericana

Olimpia de Paraguay fue líder del Grupo G de la Sudamericana con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, aventajando a Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina.

Con estos resultados, se clasificó directo a los octavos de final y su rival saldrá del duelo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín de Colombia. Además, Olimpia acaba de consagrarse campeón del Torneo Apertura de Paraguay y se aseguró el boleto a la próxima Libertadores 2027.

Si el Decano clasifica a los cuartos de final, podría enfrentarse a River, si el conjunto Millonario supera al vencedor entre Santa Fe o Caracas, que juegan en 16avos. Y en el caso de Boca, podrían jugar recién en semifinales, siempre y cuando el Xeneize supere en primera instancia a O'Higgins en 16avos de final y avance en los siguientes duelos.