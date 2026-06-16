Se filtró la insólita acción de un famoso en un restaurant que dejó sin palabras a todos Lo más llamativo llegó cuando, antes de retirarse, el famoso realizó una propuesta tan insólita como polémica al mozo del establecimiento. Agregar C5N en









Una situación increíble. Instagram @santiagoartemis

Santiago Artemis quedó envuelto en una polémica por una cuenta en un restaurante.

Según trascendió, no tenía dinero suficiente para pagar el consumo.

Habría intentado buscar alternativas para resolver la situación.

El episodio se viralizó y generó repercusión en redes y medios. Una situación tan inesperada como polémica ocurrida en un bar terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la semana en los programas de espectáculos y las redes sociales. Lo que comenzó como una salida nocturna común derivó en un episodio que rápidamente trascendió las paredes del local y abrió el debate sobre los privilegios y comportamientos de algunas figuras públicas cuando llega el momento de afrontar una cuenta elevada.

Según relató Santiago Sposato, el protagonista de la historia fue el diseñador e influencer Santiago Artemis. De acuerdo con la versión difundida, al recibir el monto final de los consumos, el mediático intentó encontrar alternativas para evitar el pago inmediato, recurriendo a explicaciones y planteos que sorprendieron tanto al personal del establecimiento como a quienes presenciaban la escena.

Santiago Artemis 28-03-24 Instagram @santiagoartemis La información indica que Artemis no contaba con el dinero suficiente para cubrir el gasto en ese momento, circunstancia que dio origen al conflicto. La situación, acompañada por una serie de propuestas poco convencionales dirigidas al personal del lugar, terminó convirtiéndose en una anécdota viral que colocó al diseñador en el centro de la conversación mediática y alimentó las repercusiones en el mundo del espectáculo.

Qué hizo un famoso cuando tenía que pagar la cuenta en el restaurante Lo que comenzó como una cena en un exclusivo restaurante terminó convirtiéndose en una historia que rápidamente llegó a los medios de espectáculos. La situación salió a la luz luego de que trascendiera un incómodo episodio protagonizado por una figura del ambiente artístico al momento de recibir la cuenta, generando sorpresa entre los presentes y repercusiones en redes sociales.

santiago artemis netflix.jpg Santiago Artemis presenta su reality: La vergüenza es muy limitante Según contó Santiago Sposato, el protagonista del hecho fue el diseñador e influencer Santiago Artemis. De acuerdo con la información difundida, el creador de moda se encontró con un monto elevado por los consumos realizados durante la velada y, ante esa situación, recurrió a distintas explicaciones y propuestas inusuales que llamaron la atención del personal del establecimiento.