El técnico verdugo de Argentina en Qatar 2022 asumió en Túnez en pleno Mundial 2026 El conjunto tunecino había despedido a Sabri Lamouchi tras la goleada por 5 a 1 ante Suecia en el debut de la Copa del Mundo y rápidamente consiguió su reemplazante de cara a lo que resta de la competencia en el Grupo F. Por Agregar C5N en









Hervé Renard había sido despedido de Arabia Saudita 55 días antes de empezar el Mundial 2026.

Túnez se movió rápido para encontrar el reemplazo de Sabri Lamouchi, el técnico que echó tras la goleada en el debut en el Mundial 2026 ante Suecia y contrató a Hervé Renard, el entrenador verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022.

Los suecos aplastaron por 5 a 1 a los tunecinos gracias a los tantos de Yasin Ayari (en dos oportunidades), Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, mientras que para los africanos descontó Omar Rekik.

Este traspié en la presentación de la Copa del Mundo hizo que, desde la FTF, la Federación Tunecina de Fútbol, anunciaron la salida del francés que había llegado al cargo en enero de este año, en reemplazo de su compatriota, Sami Trabelsi, quien había sido despedido 24 horas después de eliminación por penales ante Mali en la Copa de África.

Ahora, pocas horas después los tunecinos confirmaron que llegaron a un acuerdo con otro francés, quien tiene experiencia en competencias mundialistas y conocido por los argentinos, ya que fue quien en el Mundial de Qatar 2022 estaba al frente de Arabia Saudita, equipo que sorprendió en el debut a la de Lionel Scaloni con un triunfo por 2 a 1.

“La Federación Tunecina de Fútbol anuncia el nombramiento de Hervé Renard como entrenador de la Selección hasta el final de la Copa del Mundo 2026, para continuar sus funciones a partir de esta tarde, con los mismos privilegios financieros”, anunciaron en las redes sociales.