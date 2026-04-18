18 de abril de 2026 Inicio
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Histórico: por primera vez una mujer dirigió un equipo de Primera en Europa

Marie-Louise Eta debutó en la Bundesliga y su flamante equipo, Unión Berlín, perdió 1-2 como local ante Wolfsburgo. A cuatro fechas del final, tendrá el compromiso de intentar mantener el equipo en primera división.

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Histórico: por primera vez una mujer dirigió un equipo de Primera en Europa

Marie-Louise Eta hizo historia este sábado al transformarse en la primera entrenadora mujer en dirigir un equipo masculino de primera división en una de las cinco grandes ligas de Europa. Al mando de Unión Berlín, en Alemania, la DT debutó de local con una derrota por 1-2 ante Wolfsburgo por la fecha de la Bundesliga.

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Pese al resultado, toda la tensión de la prensa gráfica y televisiva se posó sobre ella al momento de salir al campo de juego del estadio An der Alten Försterei y estrecharse en un fuerte abrazo con su colega rival Dieter Hecking.

Marie tiene 34 años y fue designada por la dirigencia del club, luego de la salida de Steffen Baumgart por malos resultados. “No hubo tiempo para profundizar mucho en el tema. Sé que hubo comentarios de odio, pero también muchos comentarios positivos”, había señalado en su primera conferencia de prensa en el club.

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Quién es Marie-Louise Eta

Marie-Louise Eta, de 34 años, no es una desconocida para la estructura del club berlinés ya que conoce y bien los pasillos del club: fue asistente del cuerpo técnico del primer equipo durante 2023, además de su reciente labor al frente del conjunto Sub-19, donde se clasificó para el campeonato nacional por la puerta grande. Una primera fase perfecta con 12 triunfos y 2 empates.

En 2024, tomó protagonismo mediático al reemplazar en conferencias al entonces entrenador Nenad Bjelica durante una suspensión.

Actualmente, Unión Berlín está a tan solo siete puntos por encima de la zona de descenso. Con solo cinco fechas por delante para el cierre del campeonato, la nueva estratega deberá optimizar los recursos del plantel para evitar sobresaltos en la recta final de la temporada.

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