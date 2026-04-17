17 de abril de 2026 Inicio
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Debut en el Mundial 2026: dónde está Cabo Verde y qué curiosidad tiene

Constituido por 10 islas y 8 islotes, este archipiélago está situado en pleno Océano Atlántico. Algunas de las razones para visitarlo.

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 La selección de Cabo Verde ha hecho historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo para la edición de 2026. Los Tiburones Azules aseguraron su lugar tras finalizar como líderes del Grupo D en las eliminatorias africanas

 La selección de Cabo Verde ha hecho historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo para la edición de 2026. Los "Tiburones Azules" aseguraron su lugar tras finalizar como líderes del Grupo D en las eliminatorias africanas, superando a potencias como Camerún.

  • Algunos países brillan intensamente en el mapa del mundo. Cabo Verde, el Estado soberano insular de África, situado en el océano Atlántico, más concretamente en el archipiélago volcánico macaronésico de Cabo Verde.
  • Constituido por 10 islas y 8 islotes, el archipiélago está situado en pleno Océano Atlántico. La isla más al este se sitúa a 460 km del Senegal y a 1500 km de las Islas Canarias, y la isla más al oeste se sitúa a 830 km de la Costa del Senegal.
  • La selección de Cabo Verde ha hecho historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo para la edición de 2026.
  • Los "Tiburones Azules" aseguraron su lugar tras finalizar como líderes del Grupo D en las eliminatorias africanas, superando a potencias como Camerún.

Algunos países brillan intensamente en el mapa del mundo. Cabo Verde, el Estado soberano insular de África, situado en el océano Atlántico, más concretamente en el archipiélago volcánico macaronésico de Cabo Verde, frente a las costas senegalesas, quizás sea justo decirlo, no es uno de ellos.

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Constituido por 10 islas y 8 islotes, el archipiélago está situado en pleno Océano Atlántico. La isla más al este se sitúa a 460 km del Senegal y a 1500 km de las Islas Canarias, y la isla más al oeste se sitúa a 830 km de la Costa del Senegal. Esta impresionante cadena de islas es una mezcla cautivadora de un clima ideal, aguas cristalinas, montañas volcánicas y tranquilos pueblos costeros.

Por su parte, en lo que respecta al deporte, La selección de Cabo Verde ha hecho historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo para la edición de 2026. Los "Tiburones Azules" aseguraron su lugar tras finalizar como líderes del Grupo D en las eliminatorias africanas, superando a potencias como Camerún.

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Dónde se encuentra y cómo es Cabo Verde, el país que será mundialista en 2026

En Santo Antão, los picos escarpados esconden penetrantes valles verdes de flores y caña de azúcar, ideales para caminatas épicas. São Vicente es el hogar de la capital cultural de las islas, Mindelo, que vibra con bares y clubes de música. En Sal y Maio, las dunas onduladas azotadas por el viento se fusionan con mares azul índigo en playas vírgenes de fina arena blanca. Mientras tanto, los lejanos Fogo y Brava en el suroeste ofrecen sus propios encantos, desde paisajes volcánicos surrealistas hasta bahías resplandecientes enmarcadas por picos imponentes.

Solo se necesita, por lo general, uno o dos días para visitarlas, con eso basta. Aunque los paisajes sean impresionantes, la mayor riqueza de este país es, sin duda, los caboverdianos, gente alegre y hospitalaria que disfrutan de la vida. El clima en la República de Cabo Verde rara vez cambia de los 20°C superiores en cualquier época del año. Lo más cercano a un gran cambio de temperatura es la brecha de cinco grados entre el promedio de enero de 25°C y los 30°C que definen septiembre.

La historia antropológica de Cabo Verde es inusual. A diferencia de la mayor parte del planeta, estaba vacío hasta que el colonialismo le dio población; las islas estaban deshabitadas cuando los marineros portugueses y genoveses las encontraron en 1456. Portugal echó las primeras raíces, fundando lo que hoy es la ciudad de Cidade Velha, en la costa sur de Santiago, en 1462. Praia siguió en 1615, antes de convertirse en la capital del archipiélago en 1770. La pequeña ciudad de 130.000 habitantes, mira hacia el pasado (Cabo Verde se independizó de Portugal en 1975) a través del Monumento de Diogo Gomes (una estatua del explorador portugués que descubrió Santiago en 1460) y el Palacio Presidencial (que fue construido en el siglo XIX para el gobernador portugués).

El regalo cultural de Cabo Verde para el mundo es la morna, una forma de música cadenciosa y rítmica que cobró vida en el archipiélago (probablemente en Boa Vista) en algún momento indefinido del siglo XVIII. Su líder espiritual es Cesaria Evora, una cantante apodada la “Diva descalza”, oriunda de Sao Vicente, y fue tan amada que, desde su muerte en 2011, su aeropuerto lleva su nombre. Su poderosa voz y su comprensión de la melodía perduran en su lugar de nacimiento, la capital de la isla, Mindelo, una pequeña ciudad agradable y pintoresca donde la morna sale de las puertas de los bares y cafés, como la Casa Café Mindelo, donde se puede disfrutar de presentaciones en vivo.

El vecino de São Vicente, Santo Antão, es el segmento más occidental del archipiélago y, dependiendo de qué tan específico quieras ser sobre la geografía, el punto más occidental de África. Ciertamente se siente como el fin de un continente. Hogar de solo 44.000 personas, muchas de ellas agrupadas en la ciudad de Porto Novo, es un lugar de desolada grandeza, con su interior rocoso surgiendo del agua y plantaciones de café esparcidas por sus lados. Solo es posible visitarlo por agua, en ferry desde Mindelo.

Aunque se encuentra esparcido por casi 2.400 kilómetros cuadradas del Atlántico, el archipiélago se presta a viajes por varias islas. El operador especializado Cape Verde Experience ofrece una variedad de escapadas de isla en isla, incluido un paquete de 14 noches que tarda dos semanas en marcar São Vicente, Santo Antão , Santiago, Fogo y Sal.

Las islas tropicales más el océano también equivalen a escapadas de navegación. Así lo demuestra Cabo Verde. El operador Classic Sailing describe el archipiélago como una “alternativa virgen al Caribe”, y ofrece un viaje de 11 días a bordo de la Oosterschelde, una goleta de 300 toneladas. No se necesita experiencia previa para inscribirse en esta casi quincena a vela, y los participantes pueden ayudar tanto o tan poco como quieran en una ruta que también incluye Santiago, São Vicente, Santo Antão, São Nicolau y Boa Vista.

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