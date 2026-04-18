Así fue el momento de la expulsión de Coty Romero de Cárcel de Gemelos La participante tuvo un intercambio violento con una de sus compañeras y todo quedó grabado por las cámaras del reality show español, el cual tuvo que cortar la transmisión. + Seguir en







Coty Romero fue expulsada de la Cárcel de los Gemelos Redes sociales

La participante Coty Romero fue expulsada del reality español Cárcel de los Gemelos 6 porque tuvo un enfrentamiento con su compañera La Palace e hizo estallar a la producción, quien tomó la decisión irreversible de su salida inmediata del juego. Ante esto, la participante salió a decir que no se arrepiente.

Si bien, las peleas eran habituales en el programa, esta superó todo porque la correntina le dio una trompada a la española, algo que generó repudio entre los compañeros y entre la audiencia.

La producción tuvo detenida la transmisión hasta que no se calmó todo y, al regreso, comunicaron a través de su cuenta de X la expulsión de Coty, la cual quedó grabada. Minutos más tarde, la propia participante publicó una historia en Instagram donde llevó tranquilidad y explicó lo ocurrido. "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada", escribió.

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La transmisión de la #CarcelGemelos6 está cortada hace más de 20 minutos, parece que esta pelea escaló y se agarraron entre todos https://t.co/zUfIuaSAS5 pic.twitter.com/RT7opDnx2R — TRONK (@TronkOficial) April 18, 2026 En los comentarios de las publicaciones, muchos usuarios celebraron el episodio violento. Allí sostenían que la joven “se sacó la bronca” y que eligió un buen momento para hacerlo y ser expulsada, ya que el hecho ocurrió el día de su cumpleaños.

“Gracias, infinitas gracias a todos por sus mensajes hermosos. Los amo hasta el infinito, fue una experiencia completamente nueva y yo me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy muy hermosa. A pesar de todo, fue muy bueno y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor”, escribió Coty hace algunas horas.