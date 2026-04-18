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Así fue el momento de la expulsión de Coty Romero de Cárcel de Gemelos

La participante tuvo un intercambio violento con una de sus compañeras y todo quedó grabado por las cámaras del reality show español, el cual tuvo que cortar la transmisión.

Coty Romero fue expulsada de la Cárcel de los Gemelos

Coty Romero fue expulsada de la Cárcel de los Gemelos

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La participante Coty Romero fue expulsada del reality español Cárcel de los Gemelos 6 porque tuvo un enfrentamiento con su compañera La Palace e hizo estallar a la producción, quien tomó la decisión irreversible de su salida inmediata del juego. Ante esto, la participante salió a decir que no se arrepiente.

Si bien, las peleas eran habituales en el programa, esta superó todo porque la correntina le dio una trompada a la española, algo que generó repudio entre los compañeros y entre la audiencia.

La producción tuvo detenida la transmisión hasta que no se calmó todo y, al regreso, comunicaron a través de su cuenta de X la expulsión de Coty, la cual quedó grabada. Minutos más tarde, la propia participante publicó una historia en Instagram donde llevó tranquilidad y explicó lo ocurrido. "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada", escribió.

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En los comentarios de las publicaciones, muchos usuarios celebraron el episodio violento. Allí sostenían que la joven “se sacó la bronca” y que eligió un buen momento para hacerlo y ser expulsada, ya que el hecho ocurrió el día de su cumpleaños.

“Gracias, infinitas gracias a todos por sus mensajes hermosos. Los amo hasta el infinito, fue una experiencia completamente nueva y yo me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy muy hermosa. A pesar de todo, fue muy bueno y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor”, escribió Coty hace algunas horas.

Luego agregó: “Gracias a los gemelos por la increíble oportunidad. Una semana distinta, desempolvando a la cuchillera y volvemos a la normalidad. Gracias a mi gente y a los que me bancaron de España y a los que no, también. Todo sirve”.

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