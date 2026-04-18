La actriz Nadia Farès falleció a los 57 años luego de permanecer una semana en coma, tras haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo en París. La noticia fue confirmada por sus hijas.
La actriz pasó varios días en coma inducido, pero no logró recuperarse. La noticia fue compartida por sus hijas, quienes pidieron discreción en este delicado momento familiar.
La actriz Nadia Farès falleció a los 57 años luego de permanecer una semana en coma, tras haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo en París. La noticia fue confirmada por sus hijas.
La mujer sufrió un desvanecimiento la semana pasada mientras nadaba, producto de un presunto episodio cardíaco. Testigos indicaron que, en medio de su rutina, soltó la tabla que utilizaba y desapareció bajo el agua.
Farès fue rescatada y recibió maniobras de reanimación en el lugar antes de ser trasladada de urgencia al hospital Pitié-Salpêtrière. Si bien los médicos lograron estabilizarla inicialmente, quedó en coma inducido hasta que finalmente se produjo su fallecimiento hace apenas unas horas.
Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque por el momento no se detectaron indicios de irregularidades.
Sus hijas, Cylia y Shana Chasman, comunicaron la noticia con un mensaje cargado de emoción. “Con una inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra madre. Francia pierde a una gran artista, pero para nosotras es, ante todo, la pérdida de nuestra mamá”, expresaron.
En redes sociales, Cylia compartió un extenso y conmovedor homenaje en el que recordó una de sus últimas conversaciones. “Hablamos el sábado y me dijiste que no tenías miedo a la muerte. Yo te respondí que sí tenía miedo de perderte”, escribió, dejando ver el impacto de la pérdida. También agradeció a su madre “por cada recuerdo” y por haber luchado “con todas sus fuerzas” por sus hijas.
A lo largo de su trayectoria, Nadia Farès combinó proyectos en el cine francés con producciones internacionales. Uno de sus trabajos más recordados fue en Les Rivières pourpres (2000), dirigida por Mathieu Kassovitz, donde compartió pantalla con Jean Reno y Vincent Cassel.
Antes de ese éxito, ya había ganado notoriedad en los años 90 con títulos como Elles n’oublient jamais, y trabajó con reconocidos directores como Claude Lelouch y Alexandre Arcady. Su presencia y proyección mediática le valieron incluso el apodo de “la Cindy Crawford francesa”.
También participó en producciones internacionales como War, junto a Jason Statham y Jet Li, y en la película de terror Storm Warning. En televisión, se destacó por su papel en la serie Marseille, donde actuó junto a Gérard Depardieu entre 2016 y 2018.
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