18 de abril de 2026 Inicio
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Luis Caputo celebró los acuerdos con el Banco Mundial y el BID: "Nos permitirán refinanciar deuda a tasas más bajas"

El ministro de Economía se refirió a las promesas de apoyo financiero por más de u$s2.500 millones que recibió durante su estadía en Washington, donde, además, el FMI aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo con Argentina y prepara un nuevo desembolso por u$s1.000 millones.

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Luis Caputo junto a representantes del Banco Mundial. 

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“Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado, reduciendo el costo financiero para el país. Vamos Argentina!!”, señaló el titular del Palacio de Hacienda en X, junto a una foto con representantes del Banco Mundial.

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“El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta u$s2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”, expresaba el comunicado dado a conocer durante la semana por el organismo, luego del cónclave que mantuvieron Luis Caputo y Ajay Banga, en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo.

El BID, por su parte, había anunciado el viernes que trabaja en un nuevo apoyo financiero por u$s550 millones, que se sumaría respaldo que podría totalizar el año en u$s7.200.

El ente prevé más de u$s5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía el monto mencionado, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales. Por su parte, el BID Invest, el brazo para el sector privado del banco, proyecta movilizar inversiones por alrededor de u$s2.200 millones.

El Gobierno logró en marzo superávit fiscal primario por $930.284 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo superávit fiscal primario de $930.284 millones en marzo y un saldo positivo financiero de $484.789 millones, tras el pago de intereses de la deuda. "El ancla fiscal no se negocia", celebró el presidente Javier Milei en redes sociales.

Según señaló el titular del Palacio de Hacienda, durante el primer trimestre del año el Gobierno acumuló "un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI". Ambos logrados gracias a un mayor ajuste en las áreas del Estado.

"El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", aseguró Caputo.

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