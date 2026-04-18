Luis Caputo celebró los acuerdos con el Banco Mundial y el BID: "Nos permitirán refinanciar deuda a tasas más bajas" El ministro de Economía se refirió a las promesas de apoyo financiero por más de u$s2.500 millones que recibió durante su estadía en Washington, donde, además, el FMI aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo con Argentina y prepara un nuevo desembolso por u$s1.000 millones. Por + Seguir en







Luis Caputo junto a representantes del Banco Mundial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó este sábado en sus redes sociales un balance sobre su semana en Washington donde concretó acuerdos y nuevos apoyos financieros por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además el FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas con Argentina y prepara un nuevo desembolso por u$s1.000 millones.

“Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado, reduciendo el costo financiero para el país. Vamos Argentina!!”, señaló el titular del Palacio de Hacienda en X, junto a una foto con representantes del Banco Mundial.

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Última reunión de sábado de una excelente semana:



Acuerdo con el FMI.

Superávit fiscal

Acuerdo con el Banco Mundial/MIGA.

Acuerdo con el BID



Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas… pic.twitter.com/vSLGEJomob — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 18, 2026 “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta u$s2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”, expresaba el comunicado dado a conocer durante la semana por el organismo, luego del cónclave que mantuvieron Luis Caputo y Ajay Banga, en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo.

El BID, por su parte, había anunciado el viernes que trabaja en un nuevo apoyo financiero por u$s550 millones, que se sumaría respaldo que podría totalizar el año en u$s7.200.

El ente prevé más de u$s5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía el monto mencionado, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales. Por su parte, el BID Invest, el brazo para el sector privado del banco, proyecta movilizar inversiones por alrededor de u$s2.200 millones.