Los bonos argentinos cayeron tras la suba de tasas de la Fed y el riesgo país tocó su máximo en un mes

Los títulos de deuda en dólares retrocedieron un 0,7% promedio en el exterior, empujando al riesgo país hasta la zona de los 524 puntos. Las acciones sufrieron caídas de hasta 7% tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña.

Los bonos argentinos en dólares registraron una caída promedio del 0,7% este viernes, mientras que el riesgo país se ubicó por encima de los 520 puntos, su valor más alto en un mes. Estos resultados se dieron en un contexto global atravesado por la reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de elevar las tasas de interés.

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Como consecuencia directa del descenso en las cotizaciones de la deuda, el riesgo país elaborado por JP Morgan sumó 9 unidades en la jornada y se posicionó en torno a los 524 puntos. De esta forma, en el cierre de la semana, el indicador alcanzó su nivel más alto desde el 20 de agosto.

El escenario adverso repercutió de forma más pronunciada en el segmento accionario, donde los papeles de empresas argentinas en Wall Street sufrieron bajas de hasta el 7%, lideradas por Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Supervielle (-4,3%).

En la plaza financiera local, el índice S&P Merval descendió un 1,3% en pesos y un 0,9% en dólares, finalizando en 3.021.925,96 puntos o u$s1.904. Dentro del panel de acciones locales, las principales bajas correspondieron a IRSA (-3,1%), Supervielle (-3%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,7%), en tanto que Transener (1,6%), YPF (0,8%) y Transportadora de Gas del Norte (0,2%) mostraron leves avances.

A diferencia de los activos financieros, el tipo de cambio cotizó sin sobresaltos y logró amortiguar el fortalecimiento del dólar a nivel global. El dólar mayorista cerró a $1514,50 con un incremento de seis pesos en las últimas cinco ruedas, mientras que la cotización minorista en el Banco Nación terminó en $1535.

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto: acumula de saldo primario un 1,1% del PBI

El Gobierno informó que mantuvo el superávit fiscal en agosto, al conseguir un saldo positivo de $1,99 billones y un resultado financiero a favor de 635.000.000 de pesos. De esta manera, acumula 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Bajo el título Resultado fiscal de agosto 2026, el Palacio de Hacienda publicó un comunicado en el que detalló que "en los 8 primeros meses se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB".

A través del plan de ajuste que lleva adelante Economía, el Sector Público Nacional volvió a tener un resultado celebrado desde la Casa Rosada. "Reafirmando el compromiso con el ancla fiscal del programa de gobierno", indicó el documento.

En tal sentido, la administración libertaria brindó detalles: "Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $15.027.157 millones (+32,2% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 35,1% interanual".