Hamilton eligió a un excampeón de la Fórmula 1 como su reemplazante en Mercedes

“Me encantaría que Seb (Vettel) vuelva. Y creo que sería una opción increíble para el equipo”, señaló Hamilton y describió a su colega como un “piloto ganador de varios campeonatos del mundo, un valor increíble para seguir llevando adelante al equipo”.

En ese sentido, el británico aseguró que lo único que realmente e importa es que, “como piloto, el equipo contrate a alguien íntegro” y “que esté alineado con el equipo y con hacia dónde va el equipo”.

De igual modo, si bien aún no está confirmado quién será finamente su reemplazante, Hamilton remarcó que Mercedes “tienen muchas opciones”. “Creo que siempre es genial darle una oportunidad a un piloto prometedor, por lo que creo que la idea de que llegue un joven es emocionante”, indicó en diálogo con la prensa en Japón en la previa de lo que será el Gran Premio de Tokio.

Qué dijo Vettel de su posible regreso a Fórmula 1 y en reemplazo de Hamilton en Mercedes

Más allá que aún no hay un nombre confirmado para reemplazar a Lewis Hamilton el próximo año, Max Verstappen es otro de los nombres fuertes que pretende Mercedes.

El piloto de Países Bajos cumple con todos los requisitos de la escudería alemana y hará lo imposible para contar con él pensando en un 2025 en el que pretende ser serio candidato al triunfo.

Sin embargo, luego que trascendiera el nombre de Sebastian Vettel, el propio cuatro veces campeón con Red Bull confirmó que están en diálogo con Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes-Benz, rechazó que sea para reemplazar al británico.

“Estoy hablando con Toto Wolff. No sé si eso se puede considerar hablar con Mercedes, pero sí he hablado de otras cosas”, reconoció el alemán en una entrevista a Sky Sports y señaló: “Estoy hablando con mucha gente porque los conozco, pero de nada en concreto. Quiero decir, obviamente se me pasa por la cabeza, pienso en ello, pero no es mi pensamiento primordial”.

Vettel comenzó su camino en la Fórmula 1 en BMW, y tras su pasó por Toro Rosso, en 2009 dio el salto a Red Bull. En su primer año en dicha escudería obtuvo el segundo puesto y luego se consagró campeón con Red Bull en 2010, 2011, 2012 y 2013.

En 2015 pasó a Ferrari y en la emblemática escudería italiana obtuvo dos segundos puestos y un tercero. En 2021 y 2022 representó a Aston Martin y allí fue que anunció su retirada de la F1. En total, obtuvo 53 victorias en la categoría máxima del automovilismo.