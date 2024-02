Formula 1: la reacción de Leclerc tras enterarse que Hamilton será su nuevo compañero en Ferrari

Tras ello, el periódico italiano Corriere dello Sport reveló que la reacción de Leclerc al enterarse por la futura llegada del británico a partir del 2025 fue de “conmoción y decepción”. “Leclerc no tenía idea de que algo así ocurriría. El entorno del piloto deslizó que está conmocionado y decepcionado por la situación”, publicaron.

Al mismo tiempo, aseguran que desde el entorno del monegasco “han guardado silencio” sobre el asunto para “no revelar signos de debilidad”. Además, la llegada de Hamilton podría cambiarle “el estatus” a Charles.

“Está claro que su rol en Ferrari se modificará y será el segundo piloto”, añadió el Corriere dello Sport, a un año de la incorporación del actual piloto de McLaren.

Lewis Hamilton Instagram

La palabra de Carlos Sainz tras el anuncio de la llegada de Hamilton a Ferrari

En declaraciones a Sky Sports, Carlos Sainz rompió su silencio y aseguró estar “bien”. “Es cierto que han sido dos semanas muy intensas para todos en casa, en Maranello, pero yo me centro en la preparación de esta temporada que es muy importante para Ferrari”, señaló el español.

La llegada de Hamilton, de 39 años y siete veces campeón de la Fórmula 1, se acordó en una suma millonaria y se produjo semanas después de que Leclerc firmara su extensión de contrato con Ferrari con vencimiento indefinido.

En ese sentido, Sainz aseguró que está decepcionado. “Viendo a Ferrari desde dentro ya sabía algunas cosas y me preparé con el equipo para cambios para el futuro. Sin embargo, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar el máximo en la temporada que me queda con Ferrari. Estoy tranquilo, sabemos que tenemos ante nosotros una temporada muy importante. Éste será mi último año en Ferrari, con lo que quiero hacerlo lo mejor posible: también me estoy entrenando con los karts para dar el máximo cuando esté en pista”, aseguró.

Por último, se tomó con humor la llegada del británico a la escudería italiana: “¿Un consejo para Hamilton en su llegada a Ferrari? “¡Que pruebe mi kart!”.