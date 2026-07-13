Raúl Gámez recordó la pelea con los hooligans en México 1986: "Los verdaderos héroes fueron los excombatientes"

En la previa a la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el expresidente campeón de Vélez rememoró los incidentes que protagonizaron hinchas argentinos en el Estadio Azteca y dejó un mensaje de paz.

En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, Raúl "Pistola" Gámez volvió sobre uno de los recuerdos más intensos que le dejó el histórico cruce de México 1986 : la pelea entre hinchas argentinos y hooligans ingleses en las tribunas del Estadio Azteca mientras la Selección de Diego Maradona escribía una de las páginas más gloriosas de su historia.

En diálogo con C5N , el expresidente de Vélez comenzó con una broma al ser consultado por aquellos incidentes. "Me acuerdo de todo. Pero yo tengo un hermano que es mellizo y era él el que peleaba" , dijo entre risas.

Luego, ya con un tono más reflexivo, pidió que el nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones quede exclusivamente dentro del campo de juego. "Tendría que haber olvido y arrepentimiento. Esperemos que sea un evento deportivo sin malos ejemplos y que gane Argentina" , expresó.

Gámez recordó que aquel partido, inmortalizado por los dos goles de Maradona, también estuvo marcado por los enfrentamientos entre simpatizantes. "Fue un partido inolvidable. No se borra fácilmente de la mente. Yo estaba viendo el partido y en el medio a las trompadas. En ese partido hubo peleas en todos lados. En la calle también. El grupo de hinchas argentinos que estaba allí tuvo que pelear bastante para no pasarla mal", relató.

Además, sostuvo que los incidentes continuaron una vez finalizado el encuentro. "No es solamente lo que está filmado; después, a la salida, hubo un altercado grande. Fueron importantes los muchachos que pelearon. Para justificar, decimos que representamos a la Argentina en la pelea y no aflojamos. Pero me da un poco de vergüenza porque ya pasaron 40 años y tengo 80" , reconoció.

El exdirigente también recordó el clima que se vivía antes del encuentro en el Estadio Azteca y aseguró que el contexto todavía estaba atravesado por la Guerra de Malvinas.

"La previa del partido iba llegando la gente. Trataban de que cada uno estuviera en su lugar. Íbamos llegando a la cancha con ilusión y temor a no ganarle a los ingleses", señaló.

Finalmente, dejó una profunda reflexión sobre el conflicto bélico de 1982 y destacó el rol de los veteranos argentinos. "En aquel entonces los ingleses eran muy rechazados por todo lo vivido por nosotros en Malvinas. Si me pongo a pensar en eso ahora pienso que la dictadura argentina fue la culpable por provocar a un ejército tan importante. Sabemos que ellos están más preparados para la guerra y nosotros teníamos soldaditos mal equipados".

Y agregó: "Daba tristeza verlos pelear con los elementos que peleaban. Esos son los verdaderos héroes argentinos, no los que peleamos en la cancha que nos tocó ganar y perder, porque también ligamos bastante. Los excombatientes fueron hombres de verdad y los voy a tener en el recuerdo toda mi vida como figura para imitar".

México 1986: los incidentes en el partido entre Argentina e Inglaterra

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), por una de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro definirá al primer finalista del torneo y reeditará una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de las Copas del Mundo, marcada por los antecedentes de 1966, 1986, 1998 y 2002, con el inolvidable triunfo argentino en el Estadio Azteca como el capítulo más recordado.