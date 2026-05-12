Álbum de figuritas virtual del Mundial 2026: cómo conseguir un pack deluxe gratis

La plataforma oficial de la FIFA permite obtener un sobre premium sin costo a cambio de puntos acumulados. El beneficio incluye cromos exclusivos.

El álbum virtual del Mundial 2026 incorporó una alternativa especial para los coleccionistas que buscan obtener figuritas exclusivas sin necesidad de comprarlas. A través de la plataforma FIFA Rewards, los usuarios pueden reunir puntos y canjearlos por un Pack Deluxe sin pagar nada.

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Este sobre premium se diferencia de los paquetes tradicionales porque incluye una mayor cantidad de cromos y contenidos que no aparecen en los sobres comunes. Entre estos se encuentran figuritas con acabado metalizado y pósters digitales de las ciudades sede de la Copa del Mundo.

Aunque dentro del álbum existe una opción para adquirir este paquete de manera paga, también hay un método gratuito para conseguirlo. El requisito consiste en completar distintas acciones dentro del ecosistema oficial de la FIFA para acumular los puntos necesarios. La posibilidad de obtener este beneficio sin cargo convirtió al Pack Deluxe en una de las recompensas más buscadas por quienes completan la versión digital del coleccionable de Panini.

El primer paso es crear una cuenta en FIFA Rewards , el programa oficial de la FIFA que ofrece premios a cambio de puntos acumulados mediante distintas actividades dentro de su plataforma.

Para acceder al Pack Deluxe es necesario reunir 3.500 puntos. El registro inicial otorga 300 puntos, mientras que descargar la aplicación oficial de la FIFA suma otros 1.000 de forma automática.

El resto del puntaje se puede completar con tareas gratuitas como mirar videos, leer noticias y participar en desafíos propuestos por la plataforma. Ninguna de estas acciones requiere realizar pagos. Una vez alcanzados los 3.500 puntos, el usuario puede canjear la recompensa y luego ingresar el código recibido en la sección "Código Promocional" del álbum virtual para desbloquear el sobre especial.

Album virtual Mundial 2026

Todo lo que hay que saber sobre los Pack Deluxe

Los Pack Deluxe incluyen 20 figuritas digitales, una cantidad superior a la de los sobres tradicionales del álbum virtual del Mundial 2026. Además del mayor número de cromos, estos paquetes incorporan contenidos exclusivos que no se consiguen por otras vías. Entre estos aparecen futbolistas con fondo metalizado y pósters de las ciudades anfitrionas del torneo.

Si bien el álbum cuenta con un botón específico para comprar este tipo de sobres, quienes los obtienen a través de FIFA Rewards deben activarlos ingresando el código correspondiente en la opción destinada a los códigos promocionales.