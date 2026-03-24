24 de marzo de 2026 Inicio
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Gustavo Álvarez fue presentado como DT de San Lorenzo: "El objetivo es que el hincha se sienta identificado"

El entrenador asumió en el Ciclón y debutará este miércoles contra Deportivo Riestra. "Cuando uno representa a un club tan grande, tiene que buscar el éxito permanentemente", remarcó.

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Gustavo Álvarez
Gustavo Álvarez, nuevo DT de San Lorenzo.X (@SanLorenzo)

El flamante entrenador de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa luego del despido de Damián Ayude y marcó que buscará que "el hincha se sienta identificado con la forma de jugar del equipo".

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Álvarez, quien permaneció acompañado por el presidente transitorio de San Lorenzo, Sergio Costantino, se refirió a sus objetivos como entrenador del Ciclón: "Los equipos de fútbol son lo que hacen pero mucho más lo que transmiten. Hablo de pasión y valentía. El principal objetivo que tenemos es que a partir de mañana el hincha se sienta identificado con la forma de jugar del equipo y que esa forma nos acerque al triunfo".

En tal sentido, remarcó que apuntará a lograr un equipo "con carácter, ambición y valentía" y reconoció que "cuando uno representa a un club tan grande, tiene que buscar el éxito permanentemente". El DT de 53 años debutará en el conjunto de Boedo este miércoles a las 19 contra Deportivo Riestra, en el marco de la fecha 12 de la zona A del torneo Apertura 2026.

Gustavo Álvarez
Gustavo Álvarez, nuevo DT de San Lorenzo.

Gustavo Álvarez, nuevo DT de San Lorenzo.

En tanto, hizo alusión a sus primeros entrenamientos con el equipo y la magnitud del Ciclón: "Me encontré con un plantel con muchas ganas de salir adelante, un plantel joven, ágil, dinámico, con ganas de hacer cosas importantes. Sé perfectamente lo que significa San Lorenzo, una institución prestigiosa, con logros internacionales obtenidos, con jugadores que fueron emblema del fútbol argentino. Me genera orgullo estar acá".

Quién es Gustavo Álvarez, el nuevo director técnico de San Lorenzo

Gustavo Álvarez, oriundo de Lomas de Zamora, fue lateral izquierdo e inició su carrera en las inferiores de Racing y Lanús, después pasó a Arsenal de Sarandí con quienes debutó en el Nacional B.

En 1993 vistió la camiseta de Temperley, donde consiguió un ascenso a la Primera B en 1995. En 1996 fichó por Barracas Central. Como entrenador comenzó a desempeñarse en 2016 en el Gasolero donde estuvo durante dos años.

En la temporada 2017/18 llegó a Aldosivi, concretando el campeonato del “Tiburón” en la Primera B Nacional (actualmente Primera Nacional), en la que cosechó una buena campaña al año siguiente, ya en Primera, con un decoroso 13° puesto en la Superliga 18/19, que dejó al club a un punto del acceso a la primera Copa Sudamericana de su historia y lo alejó de la lucha por la permanencia.

Producto de un mal inicio en la temporada siguiente, Álvarez renunció y tuvo dos pasos infructuosos: pasó a Patronato y fue despedido tras solo dos triunfos en 17 partidos, para luego llegar a Sport Boys de Perú y renunciar antes del terminó del campeonato, por atrasos salariales.

De igual modo, su buen desempeño en el fútbol peruano le permitió llegar a Huachipato de Chile donde se consagró campeón del certamen de 2023 con un punto de ventaja frente a Cobresal, consiguiendo el tercer y último torneo conseguido por el elenco negriazul.

En su primera temporada, el equipo terminó subcampeón del torneo de Primera y clasificó a la Copa Libertadores 2025, aunque al culminar la fase de grupos en el tercer lugar fue relegado a disputar la Sudamericana, en la que avanzó hasta la semifinal.

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