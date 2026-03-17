Damián Ayude dejó de ser entrenador de San Lorenzo: quiénes son los candidatos para reemplazarlo La comisión directiva, comandada por Sergio Costantino, tomó la decisión de despedirlo del cargo después de la goleada frente a Defensa y Justicia. Por + Seguir en







En junio de 2025, asumió en reemplazo de Miguel Ángel Russo.

San Lorenzo despidió a Damián Ayude tras la dura derrota ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, correspondiente a la 10° fecha del Torneo Apertura de la Zona A. El Ciclón ya tiene en carpeta algunos entrenadores para reemplazarlo, ¿qué nombres se manejan?

El Ciclón perdió por 5 a 2 ante su gente frente el Halcón y este resultado no solo agravó el presente futbolístico, donde hace cuatro partidos no conoce la victoria, sino que a falta de 6 fechas de que finalice la fase de grupos, está fuera de los playoffs, posicionándose 9°, a tan solo 9 puntos del líder, Vélez.

Pese a haber asegurado que tenía intenciones de continuar en su cargo, este lunes, el presidente del club, Sergio Costantino, llegó a la Ciudad Deportiva y junto al director deportivo, Pablo Barrientos, antes del inicio de la práctica, le comunicaron la decisión.