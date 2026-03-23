23 de marzo de 2026 Inicio
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Quién es Gustavo Álvarez, el nuevo director técnico de San Lorenzo

El entrenador de 53 años, que competía con Pablo Guede y Martín Palermo, reemplazará a Damián Ayude, quien fue despedido por la dirigencia del Ciclón tras una serie de malos resultados.

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Gustavo Álvarez debutará en la 12° fecha del Torneo Apertura como visitante frente a Riestra

Gustavo Álvarez debutará en la 12° fecha del Torneo Apertura como visitante frente a Riestra

San Lorenzo confirmó a Gustavo Álvarez como nuevo entrenador en reemplazo de Damián Ayude, quien fue despedido por le dirigencia tras una serie de malos resultados.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 8 de abril.
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“Bienvenido, Gustavo”, escribieron en las redes sociales del club tras confirmar su llegada ganándole la pulseada finalmente a Pablo Guede y Martín Palermo, los principales candidatos para hacerse cargo del primer equipo del conjunto de Boedo, pero con los cuales la directiva comandada por Sergio Constantino no logró cerrar ninguno acuerdo con los dos.

El propio club detalló que el entrenador de 53 años junto a su cuerpo técnico “estarán al frente del entrenamiento matutino” de este lunes. La presentación oficial en conferencia de prensa será un día más tarde, el martes 24 a las 11:40 horas y el miércoles debutará en el banco de suplentes del Ciclón contra Deportivo Riestra como visitante, correspondiente a la 12° fecha del Torneo Apertura.

Según informó Doble Amarilla, el vínculo con el técnico argentino será hasta el 31 de diciembre de 2026.

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La trayectoria de Gustavo Álvarez, nuevo entrenador de San Lorenzo

Gustavo Álvarez, oriundo de Lomas de Zamora, fue lateral izquierdo e inició su carrera en las inferiores de Racing y Lanús, después pasó a Arsenal de Sarandí con quienes debutó en el Nacional B.

En 1993 vistió la camiseta de Temperley, donde consiguió un ascenso a la Primera B en 1995. En 1996 fichó por Barracas Central. Como entrenador comenzó a desempeñarse en 2016 en el Gasolero donde estuvo durante dos años.

En la temporada 2017/18 llegó a Aldosivi, concretando el campeonato del “Tiburón” en la Primera B Nacional (actualmente Primera Nacional), en la que cosechó una buena campaña al año siguiente, ya en Primera, con un decoroso 13° puesto en la Superliga 18/19, que dejó al club a un punto del acceso a la primera Copa Sudamericana de su historia y lo alejó de la lucha por la permanencia.

Producto de un mal inicio en la temporada siguiente, Álvarez renunció y tuvo dos pasos infructuosos: pasó a Patronato y fue despedido tras solo dos triunfos en 17 partidos, para luego llegar a Sport Boys de Perú y renunciar antes del terminó del campeonato, por atrasos salariales.

De igual modo, su buen desempeño en el fútbol peruano le permitió llegar a Huachipato de Chile donde se consagró campeón del certamen de 2023 con un punto de ventaja frente a Cobresal, consiguiendo el tercer y último torneo conseguido por el elenco negriazul.

En su primera temporada, el equipo terminó subcampeón del torneo de Primera y clasificó a la Copa Libertadores 2025, aunque al culminar la fase de grupos en el tercer lugar fue relegado a disputar la Sudamericana, en la que avanzó hasta la semifinal.

Ahora, Gustavo Álvarez tendrá su cuarta experiencia en el fútbol argentino, siendo además la primera vez que dirige a un club con campeonatos de Primera División, al haber sido confirmado como nuevo entrenador de San Lorenzo.

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