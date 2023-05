Grindetti confirmó que quiere continuar como presidente de Independiente

"Necesito unos días para ver si me puedo organizar (para cumplir la tarea de presidente de Independiente e intendente de Lanús). Como candidato en la Provincia de Buenos Aires como gobernador irá solo una persona junto a Patricia Bullrich", agregó en Radio La Red.

Por último, se refirió a la deuda del club: "Si se le paga al América y se levanta la inhibición, casi en el mismo día Independiente puede incorporar. Cuando es un pago de deuda por una transferencia de jugadores el Banco Central autoriza a la compra de dólares oficiales”.

Santiago Maratea explotó tras recibir amenazas y realizó un durísimo descargo

El influencer y fideicomisario de la colecta para Independiente, Santiago Maratea, reveló que está recibiendo múltiples amenazas durante los últimos días y compartió una seguidilla de publicaciones para expresar su malestar con la situación. .

A través de Instagram, Maratea comenzó por señalar: "Estoy pasado de violencia, siento que estoy recibiendo demasiada violencia. Quiero compartir para que sepan qué siento, cómo lo manejo a futuro". Con este breve análisis, el influencer luego hizo un descargo muy extenso.

En primer lugar, hizo mención a cómo reaccionarían otras personas en su lugar. Luego, siempre polémico, agregó: "A mí me chupa la pija, no estoy con ataques de ansiedad, tampoco ataques de pánico, ni lo voy a estar. No me da miedo que me amenacen de muerte porque cinco forros me manden la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Si tienen tiempo y se pueden organizar, vengan a mi casa y me chupan bien la p...".