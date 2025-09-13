13 de septiembre de 2025 Inicio
Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Lo capturaron en un departamento en Rosario, acusado de lavar dinero del narcotráfico. Su hermano, Brian, es apuntado como jefe de la organización y sigue prófugo.

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

La policía de Santa Fe detuvo a Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de la provincia, que está acusado de lavar dinero del narcotráfico. La captura se llevó a cabo el viernes por la noche en la ciudad de Rosario, tras una operación conjunta de la Unidad de Acciones Especiales y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).

La información provino del lugar donde la mujer está detenida.
Trasladaron a la mamá de Ayelén Paleo, acusada de integrar una red de trata

La detención de Bilbao, de 45 años, es el resultado de una meticulosa investigación federal, iniciada por el Juzgado Federal N° 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Sobre él pesaba un pedido de captura de alto perfil, y se ofrecía una recompensa de $50.000.000 por información que condujera a su arresto.

Según las autoridades, el prófugo era una pieza clave en la red criminal, encargado de transformar los ingresos ilícitos del narcotráfico en activos legales a través de diversas actividades. Su hermano, Brian Bilbao, es señalado como el jefe de la organización y sigue prófugo.

Quiénes son los hermanos Waldo y Brian Bilbao

Waldo Bilbao y su hermano, Brian Bilbao, conocido como "el innombrable", son señalados como los líderes de una poderosa organización dedicada al tráfico de cocaína. Esta red criminal se especializaba en abastecer mercados clave en Argentina, con operaciones que se extendían a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Los hermanos se encontraban prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar horas antes de una serie de allanamientos que desbarataron gran parte de su estructura delictiva.

La historia criminal de Waldo Bilbao no es reciente. En abril de 2019, había sido detenido con casi 600 gramos de cocaína, lo que le valió un procesamiento por tenencia con fines de comercialización. A pesar de ese revés, y tras recuperar su libertad, el clan Bilbao no solo continuó sus operaciones, sino que fortaleció y expandió su influencia en la región, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más sofisticadas y difíciles de desmantelar.

Según las evidencias recabadas por los investigadores, los Bilbao habían consolidado una red de distribución capaz de comercializar cocaína a un precio estimado de u$s5.400 por kilo. Para sus operaciones, la organización utilizaba al menos tres avionetas y un campo en la localidad de Carrizales, a unos 65 kilómetros de Rosario, lo que demuestra la envergadura y la logística de sus actividades.

El momento de la captura de Waldo Bilbao fue dramático. Las fuerzas de seguridad ingresaron a una vivienda en la céntrica calle Colón al 1200 en Rosario. El prófugo, en un intento desesperado por evadir la justicia, intentó ocultarse en un pequeño habitáculo de la casa. Sin embargo, la rápida respuesta del personal policial permitió su inmediata reducción y arresto, poniendo fin a una intensa búsqueda de meses.

A pesar de la importante detención de Waldo Bilbao, su hermano y presunto líder de la organización, Brian Bilbao, sigue prófugo. La policía de Santa Fe continúa las investigaciones para dar con su paradero y desarticular por completo esta peligrosa banda criminal. La captura de Waldo es un paso crucial, pero la persecución del "innombrable" continúa, con el objetivo de llevar a la justicia a todos los responsables de esta red de narcotráfico.

