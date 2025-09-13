Video: las espectaculares atajadas de Dibu Martínez para evitar la derrota de Aston Villa con Everton El arquero de la Selección argentina volvió a la titularidad, luego de su frustrada venta al Manchester United, y fue la figura de su equipo en el empate 0-0 por la Premier League. Por







El Dibu Martínez fue la gran figura de la cancha.

El arquero de la Selección argentina Emiliano Martínez tuvo una destacada actuación este sábado, en su regreso a la titularidad en el arco de Aston Villa luego de frustrada venta a Manchester United. Dibu tuvo dos atajadas espectaculares que lo convirtieron en figura y evitó la derrota de su equipo en el empate 0-0 ante Everton, por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra.

Se trataba de un duro duelo de visitante para los Villanos, que a los 7 minutos del primer tiempo sufrieron por un centro de Jack Grealish que fue cabeceado por Beto Betuncal y el oriundo de Mar del Plata lo sacó del ángulo.

Un rato después, llegó el momento de la primera gran salvada del Dibu: nuevamente Grealish sacó un remate de volea desde la puerta del área, que agarró a Martínez a contrapierna, pero logró una buena reacción al poder contener y despejar el tiro con su pierna derecha.

Embed EMILIANO DIBU MARTÍNEZ: ¿EL MEJOR ARQUERO DEL PLANETA?



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jx7C0qWti2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Ya en el segundo tiempo, los Villanos volvieron a sufrir los embates del conjunto local. A los 71 minutos el Dibu volvió a ser clave para sostener el empate: Grealish otra vez sacó un preciso centro, que fue cabeceado por Michael Keane en el corazón del área y el arquero albiceleste sacó un manotazo para sostener el cero en su arco.