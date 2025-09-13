Video: las espectaculares atajadas de Dibu Martínez para evitar la derrota de Aston Villa con Everton

El arquero de la Selección argentina Emiliano Martínez tuvo una destacada actuación este sábado, en su regreso a la titularidad en el arco de Aston Villa luego de frustrada venta a Manchester United. Dibu tuvo dos atajadas espectaculares que lo convirtieron en figura y evitó la derrota de su equipo en el empate 0-0 ante Everton, por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra.
Se trataba de un duro duelo de visitante para los Villanos, que a los 7 minutos del primer tiempo sufrieron por un centro de Jack Grealish que fue cabeceado por Beto Betuncal y el oriundo de Mar del Plata lo sacó del ángulo.
Un rato después, llegó el momento de la primera gran salvada del Dibu: nuevamente Grealish sacó un remate de volea desde la puerta del área, que agarró a Martínez a contrapierna, pero logró una buena reacción al poder contener y despejar el tiro con su pierna derecha.
Ya en el segundo tiempo, los Villanos volvieron a sufrir los embates del conjunto local. A los 71 minutos el Dibu volvió a ser clave para sostener el empate: Grealish otra vez sacó un preciso centro, que fue cabeceado por Michael Keane en el corazón del área y el arquero albiceleste sacó un manotazo para sostener el cero en su arco.
Con este empate, Aston Villa suma dos puntos en cuatro partidos disputado, no pudo hasta el momento obtener una victoria en lo que va de la Premier League y se ubica en el fondo de la tabla. Por su parte, Everton alcanzó los 7 puntos y se ubica cerca de la zona de clasificación a copas internacionales.
Resumen del partido entre Everton y Aston Villa
