13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: las espectaculares atajadas de Dibu Martínez para evitar la derrota de Aston Villa con Everton

El arquero de la Selección argentina volvió a la titularidad, luego de su frustrada venta al Manchester United, y fue la figura de su equipo en el empate 0-0 por la Premier League.

Por
El Dibu Martínez fue la gran figura de la cancha. 

El Dibu Martínez fue la gran figura de la cancha. 

El arquero de la Selección argentina Emiliano Martínez tuvo una destacada actuación este sábado, en su regreso a la titularidad en el arco de Aston Villa luego de frustrada venta a Manchester United. Dibu tuvo dos atajadas espectaculares que lo convirtieron en figura y evitó la derrota de su equipo en el empate 0-0 ante Everton, por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra.

Boca anunció cambios en la concentración.
Te puede interesar:

La decisión que se tomó en Boca por la que muchos de sus jugadores podrían enojarse

Se trataba de un duro duelo de visitante para los Villanos, que a los 7 minutos del primer tiempo sufrieron por un centro de Jack Grealish que fue cabeceado por Beto Betuncal y el oriundo de Mar del Plata lo sacó del ángulo.

Un rato después, llegó el momento de la primera gran salvada del Dibu: nuevamente Grealish sacó un remate de volea desde la puerta del área, que agarró a Martínez a contrapierna, pero logró una buena reacción al poder contener y despejar el tiro con su pierna derecha.

Ya en el segundo tiempo, los Villanos volvieron a sufrir los embates del conjunto local. A los 71 minutos el Dibu volvió a ser clave para sostener el empate: Grealish otra vez sacó un preciso centro, que fue cabeceado por Michael Keane en el corazón del área y el arquero albiceleste sacó un manotazo para sostener el cero en su arco.

Con este empate, Aston Villa suma dos puntos en cuatro partidos disputado, no pudo hasta el momento obtener una victoria en lo que va de la Premier League y se ubica en el fondo de la tabla. Por su parte, Everton alcanzó los 7 puntos y se ubica cerca de la zona de clasificación a copas internacionales.

Resumen del partido entre Everton y Aston Villa

Embed - ATAJADONES DEL DIBU MARTÍNEZ EN EL EMPATE SIN GOLES EN LIVERPOOL | Everton 0-0 Aston Villa | RESUMEN
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Exequiel Palacios sufrió una grave lesión en el Bayer Leverkusen. 

Grave lesión de un campeón del mundo con la Selección argentina: será operado y no jugará hasta 2026

Argentina clasificó al Final 8.

Argentina clasificó al Final 8: cuándo juega y cómo es el formato de Copa Davis

A pesar de la derrota ante Ecuador, la Selección terminó primera en las Eliminatorias.

El futbolista de la Selección argentina al que le llovieron críticas tras las Eliminatorias

Estudiantes frente a River en La Plata.

River y una visita de riesgo: enfrenta a Estudiantes en La Plata

La Copa Davis se define este sábado.

Copa Davis: Argentina venció a Países Bajos y clasificó al Final 8

Todos los detalles sobre el Balón de Oro 2025.

Falta menos para la entrega del Balón de Oro 2025: todo lo que tenés que saber

Rating Cero

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares
play

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

últimas noticias

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Hace 10 minutos
play
Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Hace 11 minutos
Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

Hace 12 minutos
En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

Hace 12 minutos
Conocé el significado de los colores en la ropa

Según expertos: cuál es el verdadero significado de vestirse de color naranja

Hace 15 minutos